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"Gazeteci Tarık Toros gözaltına alındı" iddiası

İzmir'de yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişi arasında Tarık Toros'un da bulunduğu ileri sürüldü

07 Temmuz 2016 20:06

İzmir merkezli 10 ilde gerçekleştirilen 'Paralel Yapı'ya yönelik operasyonda, gazeteci Tarık Toros'un gözaltına alındığı iddia edildi. 

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun, 'Paralel Yapı'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir merkezli olmak üzere Aydın, Denizli, Balıkesir, Gaziantep, Adana, Trabzon, Samsun, Afyonkarahisar ve Mersin'de operasyon başlatıldı.               

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, talimat doğrultusunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde aramalar yapılırken 8 kişi gözaltına alındı.

Hürriyet'in haberine göre, gazeteci Tarık Toros'un da gözaltına alındığı iddia edildi.

Tarık Toros, kayyum atanmadan önce Bugün TV'nin Genel Yayın Yönetmenliği'ni yapıyordu.

 

Tarık Toros'un karısı: Ben cemaat lideri, çocuklarımız da müritlerimiz

 

Öte yandan Tarık Toros'un eşi Banu Özdemir Toros, Twitter hesabından olayla ilgili "Eşimin üyesi olduğu tek cemaat ailemizdir. Yuvayı dişi kuş yapar: Ben cemaat lideri, çocuklarımız da müritlerimiz!" ifadelerini kullandı.

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