T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kar yurda giriş yaptı

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda dün gece kar yağışı başladı

28 Kasım 2013 09:12

Türkiye'nin batısı da yılın ilk karıyla tanıştı. Kar yağışı dün gece Kırklareli'de etkili olmaya başladı. Balkanlar'ı etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı Kırklareli'de etkili oluyor.

 

Yağış zaman zaman tipi şeklinde şiddetini arttırırken, Dereköy Sınır Kapısı'na ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de Dereköy Sınır Kapısı yolunda kontrollerini sürdürüyor.

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, hava sıcaklığının 3 derece olduğu Kırklareli'de gece boyu sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklığının 30 Kasım Cumartesi günü sıfır derecenin altına düşmesi bekleniyor.

 

Soğuklar etkisini artırıyor

 

Trakya’da başlayan soğuma, Marmara’nın tamamı ve Batı Karadeniz’i de etkisi altına alarak. Soğuk hava iç ve doğu bölgelere doğru ilerleyecek ve yarın kuzey ile doğu bölgelerdeki etkisini daha da artıracak.

Bugün İstanbul'da hava soğuyacak, sağanaklar akşam zayıflayacak, sıcaklık gündüz 9, gece 5 derece. Ankara'da hava bulutlu, yağış kısa süreli, sıcaklık gündüz 9, gece 3 derece. İzmir'de hava güneşli, rüzgar soğuk esiyor, gece sıcaklık 7 derece.

 

ETİKETLER

karyağışetkilikırklarelibulgaristandereköymeteoroli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24