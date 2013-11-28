Kar yurda giriş yaptı

Türkiye'nin batısı da yılın ilk karıyla tanıştı. Kar yağışı dün gece Kırklareli'de etkili olmaya başladı. Balkanlar'ı etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı Kırklareli'de etkili oluyor.

Yağış zaman zaman tipi şeklinde şiddetini arttırırken, Dereköy Sınır Kapısı'na ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de Dereköy Sınır Kapısı yolunda kontrollerini sürdürüyor.

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, hava sıcaklığının 3 derece olduğu Kırklareli'de gece boyu sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklığının 30 Kasım Cumartesi günü sıfır derecenin altına düşmesi bekleniyor.

Soğuklar etkisini artırıyor

Trakya’da başlayan soğuma, Marmara’nın tamamı ve Batı Karadeniz’i de etkisi altına alarak. Soğuk hava iç ve doğu bölgelere doğru ilerleyecek ve yarın kuzey ile doğu bölgelerdeki etkisini daha da artıracak.

Bugün İstanbul'da hava soğuyacak, sağanaklar akşam zayıflayacak, sıcaklık gündüz 9, gece 5 derece. Ankara'da hava bulutlu, yağış kısa süreli, sıcaklık gündüz 9, gece 3 derece. İzmir'de hava güneşli, rüzgar soğuk esiyor, gece sıcaklık 7 derece.