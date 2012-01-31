Kar yağışı mezgit fiyatlarını attırdı

T24

Büyükşehir Belediyesi'ne ait balık pazarında satış yapan Mustafa Çabuk, Samsun'da yoğun kar yağışı ve denizdeki fırtına nedeniyle balıkçı teknelerinin denize açılamadığını söyledi.Balık avının olmaması nedeniyle özellikle Samsun ve çevresinde avlanan mezgitin fiyatının 2 katına çıkmasına neden olduğunu belirten Çabuk, ''Bir hafta önce kilosunu 10 liradan sattığımız mezgit, Karadeniz'deki fırtına nedeniyle 20 liraya çıktı'' dedi.Diğer balık türlerinde olumsuz hava koşullarına rağmen fiyat artış yaşanmadığını vurgulayan Çabuk, ''Geçtiğimiz ay karasularımızı terk eden hamsi, havaların soğumasıyla yeniden dönmeye başladı. Şuan azda olsa Doğu Karadeniz Bölgesi'nde balıkçıların ağlarına takılmakta. İlerleyen süreçte daha da artacağını düşünüyoruz. Geçen hafta kilosunu 15 liraya sattığımız hamsi, bugün 7 ile 8 lira arasında değişen rakamlarla satılıyor. Yani mezgit fiyatı yükselirken hamsi fiyatı düştü. Yine kilosunu 35 liradan sattığımız çinekopun fiyatı 25 liraya geriledi. Ayrıca kilosunu 110 liradan sattığımız kalkanın fiyatı da 70 ile 80 lira seviyesine geriledi'' şeklinde konuştu.