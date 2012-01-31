T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kar yağışı mezgit fiyatlarını attırdı

Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle balıkçı teknelerinin Karadeniz'e açılamaması mezgit fiyatlarının iki

31 Ocak 2012 02:00

T24 - Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle balıkçı teknelerinin Karadeniz'e açılamaması mezgit fiyatlarının iki katına çıkardı. 

Büyükşehir Belediyesi'ne ait balık pazarında satış yapan Mustafa Çabuk, Samsun'da yoğun kar yağışı ve denizdeki fırtına nedeniyle balıkçı teknelerinin denize açılamadığını söyledi.

Balık avının olmaması nedeniyle özellikle Samsun ve çevresinde avlanan mezgitin fiyatının 2 katına çıkmasına neden olduğunu belirten Çabuk, ''Bir hafta önce kilosunu 10 liradan sattığımız mezgit, Karadeniz'deki fırtına nedeniyle 20 liraya çıktı'' dedi.

Diğer balık türlerinde olumsuz hava koşullarına rağmen fiyat artış yaşanmadığını vurgulayan Çabuk, ''Geçtiğimiz ay karasularımızı terk eden hamsi, havaların soğumasıyla yeniden dönmeye başladı. Şuan azda olsa Doğu Karadeniz Bölgesi'nde balıkçıların ağlarına takılmakta. İlerleyen süreçte daha da artacağını düşünüyoruz. Geçen hafta kilosunu 15 liraya sattığımız hamsi, bugün 7 ile 8 lira arasında değişen rakamlarla satılıyor. Yani mezgit fiyatı yükselirken hamsi fiyatı düştü. Yine kilosunu 35 liradan sattığımız çinekopun fiyatı 25 liraya geriledi. Ayrıca kilosunu 110 liradan sattığımız kalkanın fiyatı da 70 ile 80 lira seviyesine geriledi'' şeklinde konuştu.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24