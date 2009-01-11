Kar ve sise dikkat!

Meteorolojiden edinilen bilgilere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu (İstanbul'un kuzeydoğu çevreleri ve Kocaeli), Karadeniz ile sabah saatlerinde Ankara, Çankırı ve Sivas çevreleri aralıklı yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve karla karışık yağmur, sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'de kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte sis görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı Kuzey ve iç bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.