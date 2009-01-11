T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kar ve sise dikkat!

Yurdun önemli bölümde yağışlar, karla karışık yağmur ya da kar şeklinde olacak. Yetkililer, buzlanma ve sis uyarısı yaptı.

11 Ocak 2009 02:00

Yurdun önemli bölümde yağışlar, karla karışık yağmur ya da kar şeklinde olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte sis görüleceği tahmin ediliyor.

Erzurum eksi 32 dereceyi gördü

Meteorolojiden edinilen bilgilere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu (İstanbul'un kuzeydoğu çevreleri ve Kocaeli), Karadeniz ile sabah saatlerinde Ankara, Çankırı ve Sivas çevreleri aralıklı yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve karla karışık yağmur, sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'de kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı Kuzey ve iç bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24