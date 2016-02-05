Kar Trakya'dan giriş yaptı; İstanbul'a gelecek mi?

Beklenen kar yağışı Trakya’dan giriş yaptı. Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne, kar yağışıyla beyaza büründü. İstanbul'da etkili bir kar yağışı beklenmiyor. Mega kentte bugün sıcaklıklar altı dereceye kadar gerilerken yer yer karla karışık yağmur yağışı görülecek.

Kar, kent merkezinin yanı sıra Bulgaristan'a geçişi sağlayan Kapıkule Gümrük Kapısı ile Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli Gümrük Kapısı yolunda da etkili oldu.

Polis ekipleri, bazı kavşaklarda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önlem alırken, belediye ve karayolları ekipleri de ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 0 derece olduğu kentte, kar yağışının akşama kadar etkili olması bekleniyor.

Kırklareli

Kırklareli'de gece saatlerinde başlayan kar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığı Bulgaristan'a açılan Dereköy Gümrük Kapısı'nda 10, Kofçaz'da 15 ve Demirköy'ün belli kesimlerinde 25 santimetreye ulaştı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, Kofçaz ve Demirköy ilçeleri, Mahyatepe mevkisi ile Dereköy Gümrük Kapısı yolunda kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ise kar yağışının yoğun olduğu Dereköy Gümrük Kapısı, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kış lastiği uygulaması yaptı.Ekipler, kış lastiği olmayan araç sürücülerine cezai işlem uyguladı.

İstanbul'a kar geliyor mu?

Meterolojinin yaptığı son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Trakya'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde artacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, Doğu Akdeniz ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/s) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimleri yağmurlu 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 16

Adana: Az bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu