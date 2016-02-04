İstanbul'a kar geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tahminlerine göre cuma ve cumartesi günü yurdun bazı bölümlerinde kar yağışı var. İstanbul'da ise cuma ve cumartesi karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Çarşamba ve Perşembe günleri güneyli rüzgarlarla daha da artacağı ve yer yer mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkmasının beklendiğini açıkladı.

Cuma günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte Marmara'dan başlayarak hissedilir derece azalacak olan hava sıcaklığının, hafta sonu kuzey, batı ve iç kesimlerde de azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin edildiği belirtiliyor.

5 günlük harita kar gösteriyor

Meteorolojinin tahminlerine göre cuma günü trakyada kar yağışı var. İstanbul'da karla karışık yağmur görülebilir. Cumartesi günü ise yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı görülecek. İstanbul'da ise karla karışık yağmur olabilir.

Ankara'da cuma yağmur, cumartesi günü ise kar yağışı bekleniyor. Cumartesi günü özellikle Sakarya, Düzce, Bilecik çevrelerinde daha yoğun kar olacağı tahmin ediliyor.