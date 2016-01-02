Kar romantizminden bıkanlara iyi haber, havalar ısınıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun pazar gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı sistemin etkisine gireceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada son değerlendirmelere göre; yurdun pazar günü sabah saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girmesinin beklendiği ifade edildi. Hava sıcaklığınınsa hafta başından itibaren ülke genelinde artacağının ve mevsim normalleri civarında seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Meteoroloji'nin açıklamasında yurdun büyük bir kesiminde görülmeye devam edeceği belirtilen yağışların, doğu bölgelerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca hafta içinde yurdun bazı bölgelerinde 'çığ tehlikesi' olabileceği bildirildi.



Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yurt genelinde pazar, pazartesi ve salı günleri beklenen hava durumu şöyle:



Pazar; Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Eskişehir, Isparta, Burdur ve Hakkari çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege'de yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Trakya kesiminde yoğun kar, Ege kıyıları ile Çanakkale çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış şeklinde görüleceği tahmin ediliyor,



Pazartesi; Ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Antalya ve Muğla çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bekleniyor,



Salı; Ülkemizin büyük bir bölümünde görülmesi beklenen yağışların; genellikle yağmur, Ege ve Akdeniz kıyılarında sağanak yağış, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar, Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bekleniyor"