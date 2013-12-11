Kar nedeniyle 17 ilde eğitime ara verildi

Yoğun kar yağışı nedeniyle yurdun birçok il ve ilçesinde eğitime ara verildi.

İstanbul'da tatil yok

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu İstanbul Ticaret Odası'nda düzenlenen İstanbul Kalkınma Ajansı 10. Kalkınma Kurulu Toplantısı öncesi gazetecilerin kentte beklenen kar yağışına ilişkin sorularını yanıtladı.

"İstanbul'a kar haberi gelince, okullar tatil olur mu beklentisi içine girmemek gerektiğini" söyleyen Mutlu, şöyle devam etti:

"Önce kar yağsın, sonra bakarız. Şayet eğitim-öğretimi engelleyecek düzeyde bir kar yağışı varsa, elbette ki gereğini o vakit düşünürüz. Meteoroloji, özellikle çarşamba ve perşembe günü kar yağışının kuvvetli olacağını ifade ediyor. Takip edeceğiz, duruma göre bunları değerlendireceğiz.

Anadolu yakasından biraz daha kuvvetli kar yağışı bekleniyor, Avrupa bölümünde değil. Dolayısıyla İstanbul genelini nasıl etkileyecek, yoğunluk ne olacak? Tedbirlerimiz çok iyi. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere Karayolları, yolların trafiğe açık tutulması noktasında bütün ana arterler, bütün sokaklar itibarıyla trafiği düzenli hale getirebilmek için de çok ciddi hazırlık yaptı. O bakımdan önemli bir sorun olmayacak."

Mutlu, sürücüleri, kar lastiği takmaları ve zincir, çekme halatı gibi arabalarda mutlaka bulunması gereken malzemeleri taşımaları konusunda uyararak, "Toplu taşıma vasıtalarını yoğunlukla kullanıp trafiği rahatlatalım. Bütün bu tedbirleri iyi yürütebildiğimiz takdirde ortaklaştığımızda İstanbullular ile kamu kuruluşları inşallah kışı gayet iyi geçireceğiz diye düşünüyoruz" diye konuştu.

12 Aralık'ta kar tatili yapacak il ve ilçeler

Kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verilecek iller şunlar:

-Van merkez ve merkeze bağlı köyler -Balıkesir merkez ve köyler -Rize il geneli -Samsun il geneli -Bolu kent merkezi -Konya'nın Ereğli, Halkapınar ve Taşkent ilçeleri -Diyarbakır merkez ile Kayapınar, Yenişehir, Sur ve Bağlar ilçeleri -Ordu'nun Ünye ve Fatsa ilçe merkezleri dışında kalan yerler -Trabzon merkez ile Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Tonya, Vakfıkebir, Sürmene ve Yomra ilçesi ile Araklı ilçesinin belde ve köylerinde -Giresun merkez ile Bulancak, Piraziz, Keşap, Espiye, Görele, Tirebolu, Eynesil, Güce, Doğankent, Şebinkarahisar ve Çanakçı ilçelerinde Dereli ve Yağlıdere ilçelerinde -Karaman'ın Ayrancı, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde -Niğde il genelinde -Gaziantep'in Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde -Batman kent merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Sason ve Gercüş ilçeleri -Hakkari il merkezi ile Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçeleri -Bitlis il merkezi ile Ahlat, Adilcevaz, Tatvan, Hizan, Güroymak ve Mutki ilçeleri -Adıyaman'ın Sincik ilçesinde

12 ve 13 Aralık'ta tatil olan il ve ilçeler

-Siirt il geneli

-Giresun'un Dereli ve Yağlıdere ilçelerinde

-Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde

-Şırnak merkez ve bağlı köyler ile Güçlükonak, Beytüşşebap, İdil ve Uludere ilçesi ile bu ilçelere bağlı köyler