Kar mucizesi

İlk kar yürüyüşünde ayakkabılardan çıkan sesin kuşkusuz rahatlatıcı bir özelliği var. Hiç olmazsa kışın bir iki kez kar yağması pek çok kişinin arzusu. Fakat kış manzarası sadece uzaktan güzel değil, yakından, çok yakından da mucizevî güzellikte.

Kar, milyonlarca kar kristalinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Kar kristalleri, atmosferin soğuk katmanlarında meydana geliyor. Bulutları oluşturan minicik su taneleri soğuk hava ile temas edince ince buz parçalarına dönüşüyor. Bu süreç için hava sıcaklığının eksi 4 ila eksi 20 arasında seyretmesi gerekiyor.

Altıgen formu nasıl oluşuyor?

Bu koşullar altında kar kristallerinin yeryüzüne doğru yolculuğu başlıyor. Bu kristaller sadece 0,1 mm. büyüklüğünde ve hepsi altıgen şeklinde. Altıgen formu oluşturansa su moleküllerinin yapısı.

Yolculuğun ilk durağı bulutlar… Bulutların içindeki su buharı soğuk havada hızlı bir şekilde kar kristallerine dönüşüyor. Kristaller, büyüyor ve çeşitleniyorlar. Hava sıcaklığına, rüzgarın durumuna ve havadaki nem oranına bağlı olarak, çeşitli şekiller meydana getiriyorlar. Sonsuz sayıda şekil oluşması mümkün.

Yıldızları andıran bu kar tanesi şekli, kar taneleri arasında en sık görüleni. Çok sayıda altıgen kristal bir araya gelerek tek bir kar tanesini oluşturuyor.

Buz kristallerinin buluttan çıkıp yere düşene kadar geçen süre yaklaşık 1 saat. Yüksek sıcaklıklarda, - 5 derecenin üzerinde ve yüksek nem oranında, daha büyük kar taneleri oluşuyor. Düşük sıcaklıklar ve kuru havada ise, örneğin Polonya’da, kar taneleri buz parçacıkları şeklinde yağıyor.

Her kardan kardan adam yapılamıyor, zira sadece daha nemli olan ve büyük taneli olarak yağan kar buna elverişli. Küçük taneli kar ise soğuğa işaret ediyor. Bu türdeki kar taneleri kuru, pudra gibi bir kar oluşturuyor. Araştırmacılar 'pırlanta kar' kavramını da kullanıyor. Bu kar daha uzun süre erimeden kalıyor. Bu tür kar, buzulların oluşumu açısından önemli.

Buzula dönüşüm süreci

Karın buzullara dönüşmesi için yıllarca erimeden kalması gerekiyor. Ancak uzun yıllar sonra 'eski' kar, yeşil veya mavi renk kazanarak, buzulları oluşturuyor.

Beyaz kış manzarası ise bir yanılsamadan ibaret. Zira kar, aslında renksiz, şeffaf su damlalarından oluşuyor. Kara beyaz görünümünü veren ise buz kristalleri. Çok sayıda köşe, uç, düzlem sonsuz sayıda ayna gibi görev yapıyor ve beyaz güneş ışığını yansıtıyorlar.

Henüz yeni yağmış karın parlaklığı ise gerçek; zira kar kristalleri çok gevşek bağlarla birbirine tutunuyor. Kristallerin uçları ise minik birer ayna gibi ışığı yansıtıyor.