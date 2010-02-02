Kar, İstanbul'a geri dönüyor!

T24

Ocak ayının ikinci yarısını kar altında geçiren Türkiye'yi yine soğuk ve yağışlı günler bekliyor.Yeni soğuk hava dalgası yurda yarın giriş yapacak. Çarşamba ve perşembe günü tüm Türkiye çok soğuk, sıcaklık İzmir'de 4, Antalya'da 7 dereceye inecek.İstanbul'da bu gece gökgültüsü ile birlikte yağmur kuvvetli yağacak. Kentte yarın akşam saatlerinde iş çıkışı İstanbul'da fırtınayla birlikte çok yoğun kar yağışı görülebilir, sürücüler dikkatli olmalı. İstanbullular yarın araçlarıyla mümkün olduğunca dışarı çıkmamalı. Çarşamba hava aşırı soğuk ama kar hafif yağacak.Ankara'da yarın önce yağmur var, gece kar başlayacak, çarşamba günü kar çok yoğun değil, aralıklı yağacak. Kentte sıcaklık 0 dereceye inecek.İzmirliler dikkat! Bu gece fırtınayla birlikte çok şiddetli yağmur var. Bursa'da bu gece yağmur, yarın öğleden sonra karla karışık yağmur bekleniyor.Marmara Bölgesi'nde bu gece yaşamı gökgürültüsüyle yağacak kuvvetli yağmur olumsuz etkileyecek. Yarın ise kar geliyor, poyraz fırtınayla birlikte sabah Trakya'da başlayacak. Öğleden sonra ise tüm bölgede sulu kar ve yükseklerde kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar 0 dereceye yaklaşırken, çarşamba en soğuk gün olmasına rağmen o gün başta Trakya olmak üzere kar çok hafifleyecek.