Kar, Dereköy'den girdi

Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı’nda sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 7 santimetreye ulaştı.

Bulgaristan’a açılan sınır kapısı Dereköy ve çevre köyler beyaz örtüyle kaplandı.

Trakya Bölgesi’ne mevsimin ilk karı bu sabah saatlerinde düşmeye başladı. Balkanlar’da yaşanan kar yağışı ve soğuk hava, etkisini Kırklareli’nde de gösterdi. Meteorolojiyetkililerinden edinilen bilgilere göre, hava sıcaklığının 0 ila 2 derece arasında seyrettiği bölgede gün içerisinde zaman zaman kar yağışının yeniden etkili olması bekleniyor.

Edirne Valiliği'nden sağanak uyarısı



Edirne Valiliği, kentin Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine girerek, hava sıcaklığının 6 ila 12 derece düşeceği ve sağanak yağışların görüleceği uyarısında bulundu.