Kar iri taneli yağacak, İstanbul don tutacak!

T24 - İstanbul'da kar bu gece daha iri taneli ve daha kuvvetli yağacak. Yurdun pek çok yerinde de kar yağışı etkilli. Kar ve tipi nedeniyle Afyonkarahisar-Eskişehir yolu ulaşıma kapandı. Yetkililer İstanbul'da gece buzlanmaya dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışının, perşembe günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kar, yarın gündüz saatlerinde hafiflleyecek. Öğleye doğru Avrupa yakasında güneşin görülme olasılığı var. Yarın gece ise yine kar geçişi olacak. Perşembe gündüz ise daha sulu ve daha zayıf bir kar var.

Bu arada kar kalınlığı, Kartal ve Beykoz'un yükseklerinde 12-15, Sarıyer, Arnavutköy ve Büyükçekmece'nin yükseklerinde 7-10, şehir merkezinde ise 1-4 santimetreyi buldu.

Uzmanlar gece saatlerinden itibaren buzlanma meydana geleceğini, sürücülerin daha dikkatli araç kullanmaları gerektiğini belirtirken, vatandaşların kar lastiği kullanmaları, emniyet şeritlerini ihlal etmemeleri ulaşım ve çalışmaların daha hızlı yapılması açısından önem taşıyor.

AKOM, gece boyunca karla mücadele çalışmaları da yürüttü. Yüksek seviye kar yağışı planlamasına göre 870 araç ve iş makinesi, 2 bin 406 personel ile karlı hava şartlarıyla mücadele ediyor. Dün akşamdan bu sabaha kadar 1486 ton tuz, 4 ton solüsyon kullanıldı. Metin Oktay Spor salonunda ise 384 evsiz vatandaş misafir ediliyor.

Bu arada, hava sıcaklığının gün içinde 3 derece, gece ise sıfırın altında 1 ve sıfır derece seviyesinde bulunması, yarın ve perşembe günü ise 4-5 derece seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Bursa'da 238 köy yolu kapandı

Bursa'da dün geceden itibaren etkili olan yoğun kar yağışının ardından il genelinde 238 köy yolunun ulaşıma kapandı.

Kapalı köy yollarının en çok İnegöl, Orhaneli ve Büyükorhan ilçelerinde bulunduğu belirten Aksoy, ekiplerin yol açma çalışmalarına başladığını söyledi.

Bursa-Ankara karayolunun ''Mezitler mevkisi'' ve ''Akiniş rampası'', Bursa-Yalova karayolunun Süpürgelik ve Mezitler mevkileri ile Bursa-İzmir karayolunda yoğun kar yağışı, tipi ve kayan araçlar yüzünden zaman zaman sıkıntı yaşanıyor.

Karayolları ekipleri, özellikle bu mevkilerin yanı sıra Bursa-Uludağ karayolunda da yoğun çalışma yürütüyor.

Bursa kent merkezinde ise 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı. Bu nedenle kent merkezinde araçların kayması yüzünden trafikte aksama ve çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kar yağışının il genelinde bugün ''kuvvetli'' olacağı, yağışın cuma gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 50 santimetre

D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Dün başlayan ve aralıksız devam eden yağış nedeniyle Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Denetimlerini arttıran trafik ekipleri ise kontrol noktalarında sürücüleri uyarıyor.

Kayseri-Erciyes yoluy kapandı

Karayolları 6. Bölge Müdürü Mstafa Karademir, tipi nedeniyle Kayseri-Erciyes yolunda ulaşımın sağlanamadığını bildirdi.

Karademir, ''Yoğun tipi ve görüş mesafesinin sıfıra düşmesi nedeniyle saat 09.00 itibarıyla Kayseri-Erciyes ve Develi-Erciyes karayolunu ulaşıma kapattık. Araçların Kayseri ve Develi'den Erciyes yönüne gitmesine izin vermiyoruz. Tipinin dinmesinin ardından ekiplerimiz yolu hemen trafiğe açacak'' diye konuştu.

Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıda kar yağışlarının Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile sabah saatlerinde İstanbul, Bursa, Yalova), İç Ege (Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli), Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale), Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında (Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak) kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşların ve ilgililerin buzlanma, don olayı, çığ tehlikesine karşı tedbirli olmaları istendi.

Öte yandan Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Muğla, Aydın, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşların, ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Balıkesir'de 2012 köy yolu kapalı

Balıkesir'de de, kuvvetli kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Balıkesir merkezde 15, Balya'da 39, Dursunbey'de 95, Savaştepe'de 45, Sındırgı'da 4 ve Susurluk ilçesinde 3 olmak üzere toplam 201 köy yolu, yoğun kar yağışı yüzünden ulaşıma kapandı. Ekiplerin, yol açma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Savaştepe ilçesinde ilköğretim okulları ve liseler bir gün süreyle tatil edildi.