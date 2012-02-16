Kar savurma aracına sıkışan işçi hayatını kaybetti!

T24 - Bingöl'ün Solhan ilçesinde yol temizleme çalışması yapan kar savurma aracı operatörü, aracın dişlileri arasında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karayolları Bingöl 84. Şube Şefliği'ne ait Muhittin Kara'nın (47) kullandığı kar savurma aracı, Muş-Bingöl yolunun 40. kilometresi Karabey köyü mevkisinde arızalandı. Arızayı kendi imkanlarıyla gidermeye çalışan Kara, aracın dişlileri arasına sıkışan taşı çıkarmak istedi. Kara, aracın dişlileri arasında kalarak olay yerinde öldü.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen karayolları ekipleri, jandarma ve 112 Acil servis ekipleri tarafından, kar savurma aracının dişlileri arasından çıkarılan Kara'nın cesedi, otopsi için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.