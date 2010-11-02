-KAPLAN: MECLİS TOPU TACA ATTI TBMM (A.A) - 02.11.2010 - BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, TBMM Başkanlığının, eski DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ve eski Milletvekili Aysel Tuğluk'un milletvekilliğinin iadesi talebine verdiği yanıtı, ''Meclis Başkanlığı, topu taca atmıştır'' şeklinde değerlendirdi. Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk ve Tuğluk'a tebliğ edilen yanıtta, Meclis Başkanlığının konuyla ilgili bir işlem yapamayacağının belirtildiğini ifade etti. Yanıtı, ''Meclis Başkanlığı topu taca atmıştır'' ifadesiyle değerlendiren Kaplan, şunları söyledi: ''Bundan sonraki süreç B planıdır. Hukukçularımız, anayasal yargıda bu konuda girişimde bulanacak. C planımız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde açılan davaya, bu süreci getirmek olacak. Çünkü, Anayasa değişti. D planı da Avrupa Parlamentosunun 700 parlamenterine teker teker mektup yazacağız ve 'yaptığı değişikliklerin arkasında durmayan bir hükümetin, neden bir siyasi cesaret ve irade ortaya koymadığını' anlatmaya çalışacağız.''