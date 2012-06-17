Kapıyı açınca eli bıçaklı hırsızla karşılaştı!

İzmir’in Konak İlçesi’nde gece, yalnız yaşadığı evine girince eli bıçaklı hırsızla burun buruna gelen 30 yaşındaki C.Y., bir süre çıkan boğuşma ardından son anda kendisini dışarı atarak canını kurtardı. Panik içerisinde kaçan hırsız polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında, İzmir Göztepe'de meydana geldi. Torbalı’da bir sigara şirketinde satış elamanı olarak çalışan C.Y., gece geldiği 5’inci kattaki evinde hırsızlıktan poliste 15 kaydı bulunan 22 yaşındaki Hilmi Bilir ile karşılaştı. Şoke olan kadının üzerine atılan Hilmi Bilir, elindeki bıçakla Y.’i etkisiz hale geçirmeye çalıştı. Boğuşma sırasında elindeki bıçağı yere düşüren Bilir’in bir anlık dalgınlığından yararlanan Y., kendini apartmartman merdivenlerine attı.

Bina sakinleri, kadının çığlıkları üzerine korkup evden kaçmaya başlayan Hilmi Bilir’i polise ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye yakın polis ekipleri telsizden olay yerine yönlendirildi. Çevrilen bölgeden kaçamayacağını anlayan Bilir, olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklıkta Konak Asayiş ekipleri tarafından bıçağıyla yakalandı.

Gözaltına alınan Hilmi Bilir, Güzelyalı Polis Merkezi’ne götürüldü. Bilir’in işlemlerinin ardından Bozyaka’daki Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim edileceği açıklandı. Yapılan araştırmada hırsızlıktan poliste kaydının bulunduğu belirtilen Hilmi Bilir’in 3 aylık asker olduğu ve izinli olarak memleketine gönderildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Merkez Komutanlığı’na bilgi verildi.

Olaşın şokunu uzun süre atlatamayan C.Y., şüpheliden şikayetçi olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürülüyor.