Kapitalizmin bana ihtiyacı var!

Nejat İşler, neden çok aranan bir oyuncu olduğunu açıkladı: Kapitalist sistem çöpü de değerlendiriyor, beni de değerlendiriyor! Çünkü bana ihtiyaçları var.



Para için oynuyorum



Tüm dünyayı sarsan ekonomik kriz sonrası bitip bitmediği tartışılan 'Kapitalist sistem' ünlü oyuncu Nejat İşler'i kullanıyormuş! Önceki akşam katıldığı bir televizyon programında konuşan İşler, televizyon dizilerinde sadece para kazanmak için oynadığını belirtti. Ünlü oyuncu kafasına göre takılan, sisteme aykırı biri olmasına rağmen aranan bir oyuncu olmasının sırrını kapitalist sistemin özelliklerine bağladı:



Diziler kaliteli değil



"Kapitalist sistem çöpü bile değerlendiriyor. Beni de işlerine yaradığım için değerlendiriyor." Kısa zamanda büyük paraların kazanıldığı başka bir sektör olmadığı için dizilerde oynamaya devam edeceğini belirten Nejat İşler, "6 günde 90 dakikalık bir drama dünyanın hiçbir yerinde çekilemez. Bizde çekiliyor ama kaliteli olduğuna inanmıyorum. Bir gün sette yorgunluktan birileri beyin kanaması geçirecek!" diye konuştu.

