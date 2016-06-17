Kapıcılar kralı arkasında 11 daire, 1 kilo altın, 700 bin lira ve davalı 5 çocuk bıraktı!

Ankara Kızılay'da bir iş merkezinde kapıcılık yaparak emekli olan Mehmet Kaşkaya'nın 8’i Çankaya’da 11 daire, arsa, 1 kilo altın ve 700 bin liradan oluşan mirası paylaşılamıyor. Kaşkaya'nın 30 yıl kapıcılık yaparak elde ettiği mallarının paylaşımı sırasında 5 çocuğu davalık oldu.

2012 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle; yaklaşık 3 yıl yatağa bağlı tedavi gören Kaşkaya, 27 Kasım 2015 tarihinde 88 yaşında hayatını kaybetti. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Kaşkaya'nın 30 yıl kapıcılık yaparak elde ettiği mallarının paylaşımı sırasında 5 çocuğu davalık oldu.

Kaşkaya’nın erkek çocukları Selahattin Kaşkaya, Sebahattin Kaşkaya, Bayram Kaşkaya ve Mesut Kaşkaya, kız kardeşleri Gülvade Gümüş’ün babalarının mallarını üzerine geçirmekle suçlayarak 2013 yılında dava açtı. Numune hastanesinde 3 Eylül 2013 tarihinde verilen heyet raporunda Kaşkaya’nın akli dengesinin yerinde olmadığına karar verildi. Kaşkaya’nın 4 erkek çocuğu, kız kardeşlerinin heyet raporuna rağmen babasının paralarını çekmeye devam ettiğini, dairelerini sattığını iddia ederek 2016 yılı başında 2. kez mahkemeye başvurdu.

"Akli dengesi yerinde değildi"

Erkek kardeşlerinin 7 daire, bir arsa ile bankadaki paraları üzerine geçirmekle suçladıkları kız kardeş Gülvade Gümüş, mahkemeye verdiği dilekçede; “Babama ben bakıyordum, hastalığı döneminde de ben yanındaydım. Hepsini kendi rızasıyla verdi” diyerek savunma yaptı.

Kaşkaya’nın erkek çocukları ise “Babamız son dönemlerde ağır hastalık geçirdi, kendisinde değildi. Akli dengesi yerinde olmadığına dair heyet raporu olan bir kişi kendi rızasıyla nasıl malları verir” diyerek Gümüş'ü suçladı.

Tüm kazandıklarını

gayrimenkule yatırdılar

Kız kardeşlerinin iyi niyetlerini kötüye kullandığını savunan Sebahattin Kaşkaya; "Babam çok cimri biriydi, yıllarca kapıcılık yaparak birikim yaptı, bir kuruş harcamazdı. Annemiz de evlere temizliğe giderdi, ikisi de tüm kazandıklarını gayrimenkule, altına yatırırlardı. Kendileri için bile 1 kuruş harcamayan babamızın, kız kardeşimize bu kadar malını vermesi söz konusu değil ” iddialarında bulundu.