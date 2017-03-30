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Yaşam

Kapı vizesi uygulaması 1 Nisan'da başlıyor

Seyahatte kolaylık sağlanması amacıyla uygulanacak geçici vize 30 Eylül'de sona erecek

30 Mart 2017 18:56

Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosluğu 'kapıda vize' uygulamasını 1 Nisan'da başlatacağını duyurdu.

Seyahatte kolaylık sağlanması amacıyla uygulanacak geçici vize 30 Eylül'de sona erecek.

Uygulama Sakız, Midilli, Kos, Rodos, Simi, Kastellorizo adalarında geçerli olacak. 

Hürriyet'te yer alan habere göre 1 Nisan'da Ege'deki Yunan adalarına seyahatte kolaylık sağlayan geçici vize uygulaması başlatılacak. Kapı vizesi uygulamasının kaldırıldığının açıklanması üzerine adalarda yaşayanlar uygulamanın kaldırılmasına tepki göstermişti. Avrupa Birliği Komisyonu'nun "kapıda vize" olarak anılan uygulamaya yeni turizm sezonu için onay vermediği kaydedilmesi üzerine Yunanistan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos, söz konusu adaların milletvekillerine gönderdiği mektupta, bakanlığın tüm ısrarlarına rağmen kararın engellenemediğini ifade etmişti.

Bunun üzerine yapılan çalışmalar sonrası kapıda vize uygulamasına AB’den yeniden onay verildiği Mart başında açıklandı. Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosluğu önceki gün internet sitesinden yaptıkları duyuruda uygulamanın 1 Nisan itibariyle başlayıp 30 Eylül’de sonlanacağını açıkladı. 

Kapı vizesi en fazla 15 gün geçerli

Açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Doğu Ege Adaları΄na (Lezvos/Midilli, Hios/Sakız, Samos, Kos, Rodos, Simi ve Kastellorizo) Kapıda Giriş Vizesi Programı, 1 Nisan 2017 tarihinden, 30 Eylül 2017 tarihine kadar geçerli olacaktır. Bu program, vize almak zorunda olup gerekli seyahat belgelerini taşıyan, Türkiye’de kanuni şekilde ikamet eden ve Türkiye’den Yunanistan’a giden kişilere özeldir. Daha önceden incelenmesi gereken şahıslar kategorisine ait olan ülkelerinin vatandaşları, bu uygulama dışında kalırlar. Geçen yıl olduğu gibi, Vizeler Kodunun öngördüğü kurallara uygun bir şekilde uygulanacak olan Vizeler, bir girişli, sadece Yunanistan için kısıtlı alanda geçerliliği olan, en fazla 15 gün süreli olacaklardır. Vize yeni elektronik sistem 'VIS' üzerinden, başvuranların biyometrik verilerinin teslim alınması ve başvuruların elektronik kontrolü akabinde verilecektir."

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