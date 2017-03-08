Avrupa Komisyonu'ndan izin çıktı; Yunan adalarında 'kapıda vizeye' bir yıl daha devam

Yunanistan, Avrupa Komisyonu’nun kararıyla gelecek sezondan itibaren durdurma kararı aldığı ‘kapıda vize’ uygulamasının, bir yıl için uzatıldığını duyurdu.

Yunan adalarına girişte, kapıda vize alınabilmesini sağlayan uygulamanın bir yıl daha uzatılacağını açıklayan, Yunanistan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrugalos, Avrupa Komisyonu’ndan konuya ilişkin resmi yanıtın gelecek günlerde Atina'ya iletileceğini belirtti.

Önceki kararın değiştirilmesi için hükümetin çaba harcadığına dikkati çeken Katrugalos, "En sonunda çalışmalarımız ürün verdi, AB Komisyonu'nun Göçten Sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos dün Brüksel'de söz konusu adaların belediye başkanlarına kapıda vize uygulamasının bir yıl daha uzatıldığını söyledi" ifadesini kullandı.

Ekonomileri büyük ölçüde turizme bağlı olan Yunan adalarının sığınmacı kriziyle zorluk yaşadığını ve ‘kapıda vize’ uygulamasının uzatılacak olmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Katrugalos, "Böylece bu yıl da program uygulanmaya devam edecek. AB Komisyonundan resmi yanıtı önümüzdeki günlerde bekliyoruz" dedi.

Kapıda vize uygulaması nedir?

Midilli, Sakız, Rodos, Kos (İstanköy), Simi (Sömbeki), Samos (Sisam) ve Meis adaları için 2012 yılından bu yana nisan-ekim ayları arasında geçerli olan uygulamayla Türk turistlerin adalara seyahatlerinde limanda vize verilerek önemli bir kolaylık sağlanıyor.

AB Komisyonu'nun kolay vize uygulamasına izin vermeyeceğini yönündeki haberler adaların yerel yöneticilerinden büyük tepki toplamıştı.