Kapatılmayan cep telefonu uçağa ne zarar verir?

Hava yolcularına sürekli cep telefonlarını uçuş moduna almaları söylenirken, cep telefon sinyallerinin uçağın kokpitinde bulunan elektronik ve telekominikasyon sistemlerine karıştığına dair bir inanç var. Uzmanlar, cep telefonu ve tablet gibi elektronik cihazların yaydığı sinyallerin, nadiren sistemi engellediğini belirtiyor.

Mail Online’da yer alan habere göre, bazı yolcuların uçağın düşmesine sebep olacağını düşündükleri için cep telefonu ve tablet gibi cihazların uçuş sırasında kapatılması gerektiğine inanmalarına rağmen şimdiye kadar herhangi bir yolcunun cep telefonundan gelen bir sinyalin, herhangi bir uçağın arızalanıp düşmesine sebep olduğuna dair kanıt yok.

Olay ile ilgili bir uzman ise uçuş sırasında kapatılmayan cep telefonu veya herhangi bir elektronik cihazdan çıkan rahatsız edici sesin pilotları veya hava kontrol görevlilerini rahatsız edebileceği belirtildi.

“Ayda bir kere oluyor”

AirlineUpdates blogunda cep telefonunu sinyallerinin uçağın sinyallerine duyulabilecek bir şekilde karışabileceğini ama bunun nadiren meydana geldiğini söyleyen pilot uçağın kokpitteki telekomünikasyon sistemine karışan cep telefonu sinyallerinin ‘dit-dit-dit-dit şeklinde bir ses çıkardığını bu sesi kulaklıklarında duydukları için bunun sinir bozucu’ olduğunu yazdı.

Aynı pilot yazısında böyle bir olay ile çok sık karşılaşmadığını bir ayda yaklaşık elli uçuş yaptığını ve böyle bir durum ile bir aylık zaman dilimde bir veya iki kez karşılaştığını yazdı. Pilot modern teknolojinin cep telefonu sinyallerinin uçağın telekomünikasyon sistemine karışma riskini büyük oranda azalttığını söyledi. Pilot genellikle kokpite yakın oturan ve cep telefonlarını uçuş moduna almayı unutan kabin görevlilerinin cep telefonlarından çıkan sinyallerin uçağın telekomünikasyon sistemine karıştığı ve pilotları çok rahatsız edici sesi dinlemek zorunda bıraktığını kabul etti.

Uçakta mesajlaşan yolcu sinyalleri engelledi

Cep telefonlarından gelen sinyallerin çok sık devam etmesi pilotların hava trafik kontrol merkezinden gelen çok önemli bir telsiz çağrısını kaçırmasına sebep olabileceğini ekleyen pilot son uçuşunda telefonda mesajlaşan bir yolcunun böyle bir durumun meydana gelmesine sebep olduğunu ancak yolcunun cep telefonunu uçuş moduna aldıktan sonra kontrol merkezi ile iletişim kurabildiğini söyledi.

Çoğu hava yolu şirketini uçuş esnasında sesli arama ve mesajlaşmayı yasaklarken bazı uluslar arası uçuş şirketleri uçaklarını telefon ve elektronik cihazlardan gelen sinyallerin uçuş ekibinin iletişim ağına karışmasını engelleyen bir sistem ile donattı.