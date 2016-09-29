Kapatılması kararlaştırılan kanallar arasında İMC TV de var!

668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında kapatılacak kanallar arasında İMC TV’nin de olduğu belirtildi.

TÜRKSAT, Hayatın Sesi dahil birçok kanalın yayınını durdurdu!

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, haberin doğrulu konusunda da resmi kanallardan bir bilgiye ulaşılamadı.

İMC TV Genel Koordinatörü Eyüp Burç, kanalının canlı yayınında kapatılma kararını şöyle değerlendirdi:

Bunlar hep oldu. Komplolar, tezgahlar kurulduğunda bütün bu sesler kısıldı sonra kapatıldı. Operasyonlar ondan sonra başladı. Görülen odur ki artık ne ise güç dengelere gelinen ortadoğu sahasında Türkiye’yi bir taraftan bir tarafın desteğini almış kendisi için problem olan demokratik çevreyi kıskaca alıp gönlünün istediği biçimde bir Türkiye yaratma sürecinde destek almış gibi görünüyor. Nasıl bir oyun içine çekiliyor Türkiye bilmiyorum. İyiye işaret değil bu. İlk aklıma gelenden bir tanesi şehirler zaten yerle bir edildi, seçilen şehirler yüzde 90 ile HDP’yi seçendir. Onlara bir şey mi olacak? Sadece buradan yola çıkarak başka türlü nasıl bir kıskaç olacak bilmiyorum ama otoriter faşist bir devlet rejimi başlıyor. Türkiye’de İMC gibi Kürtlerin demokratik sesi olan kanallar susturuluyorsa yurt içinde ve yurt dışında Türkiye’nin demokratik dünyasına dönük bir şeyler umut etmek yanlış. Nurtopu gibi bir faşist devlet ile karşı karşıyayız. Son saniyeye kadar yayınımızı yapacağız.

668 sayılı kararname

668 sayılı kararname ile Gülen Cemaatle ilişkili olduğu gerekçesiyle 3 haber ajansı, 16 televizyon, 23 radyo kanal kapatılmıştı. Kararnamede şunlar yazıyordu:

“Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olan özel radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları, ilgili bakan tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine ilgili bakan onayı ile kapatılır.”

RTÜK üyelerine bilgi verilmedi

İMC TV’nin haberine göre söz konusu maddeye dayanılarak 20’den fazla yayın kuruluşu kapatılırken; operasyonun Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un sorumluluğunda bir komisyon tarafından yürütüldüğü, RTÜK üyelerine bilgi verilmediği öğrenildi.

Kararın TÜRKSAT’a tebliğ edilmesi ile tüm kanalların yayını kesildi.

TÜRKSAT’tan çıkarılan kanallar arasında emek ve işçi haklarıyla ilgili yayınlarıyla Hayatın Sesi ve ilk Kürtçe çocuk televizyonu Zarok TV de var. Yine izleyicisinin büyük bölümü Alevi toplumunun olduğu TV 10 da bu kanallar arasında.

HDP ve gazetecilerden dayanışma ziyareti

HDP milletvekilleri, parti üyeleri ve gazeteciler haberin duyulmasından sonra iMC TV’ye giderek destek ziyaretinde bulundular. HDP Bakırköy, ziyarette çekilen fotoğrafları Twitter’da paylaştı. Paylaşılan mesaj şöyle: