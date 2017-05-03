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Kapatılan Zaman Gazetesi muhabiri Ayşenur Parıldak, yeniden tutuklandı

Parıldak hakkında tahliye kararı verilmişti

03 Mayıs 2017 00:28

"FETÖ üyeliği" iddiasıyla yargılandığı davada tahliyesine karar verilen kapatılan Zaman gazetesi muhabiri Ayşenur Parıldak, cezaevinden çıkmadan savcının itirazı üzerine tekrar tutuklandı.

"Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" iddiasıyla yargılandığı davada bugün tahliyesine karar verilen kapatılan Zaman gazetesi muhabiri Ayşenur Parıldak, akşam saatlerinde tekrar tutuklandı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, bugün yurt dışına çıkma yasağı ve kolluk birimine her hafta imza vermesi kaydıyla Parıldak'ın tahliyesine hükmetmişti. Kararın ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) Ayşenur Parıldak'ın cep telefonu kullanımına ilişkin yeni deliller gönderildiği ifade edildi.

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