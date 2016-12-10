Kapatılan üniversitenin tavanına gizlenmiş jammer bulundu!

İzmir'de 15 Temmuz sonrası kapatılan ve Katip Çelebi Üniversitesi'ne devredilen ve adı 'Bakırçay Üniversitesi' olarak değişen Gediz Üniversitesi'nin E- Blok 3'üncü katında bulunan konferans salonunun tavan arasına gizlenmiş jammer (sinyal bozucu) bulundu.

Bahri Karataş'ın DHA'da yer alan haberine göre, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından, kapatılan Gediz Üniversitesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada aralarında, İzmir eski Valisi Cahit Kıraç, akademisyen ve memurların da bulunduğu 95 kişi gözaltına alınmıştı. Firari olarak arananların bulunduğu soruşturmada, üniversite yerleşkesinde E Blok 3. katta örgütün 'Biat Odası' ortaya çıkarılmıştı. Katip Çelebi Üniversitesi'ne devredilen darbe girişiminden sonra adı 'Bakırçay Üniversitesi' olarak değiştirilen Gediz Üniversitesi'nde bu kez de jammer bulundu.

Kapatılan üniversite binasının yanında bulunan jandarma karakolu ve çevrede oturan vatandaşların telefon sinyallerinin zayıf olması üzerine durum üniversite yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine üniversite görevlileri soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz'a durumu aktardı. Bu durum üzerine Savcı Yılmaz, Bilgi ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) ekip istedi. BTK görevlileri bugün, odaya çıkmak için zemin katta farklı bir asansörün kullanıldığı, asansörün ise yalnızca şifreli özel kartla çalıştığı belirlenen E Blok 3'üncü kattaki konferans salonu ile tüm katlarda bulunan odaları, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile birlikte tek tek arama yaptı.

Ekipler, sadece şifreli kartla giriş yapılabilen bu katta bulunan konferans salonunun tavan kısmında gizlenmiş jammer buldu. Jammer bulunan konferans salonunda, Fethullah Gülen'in yanında yetişmiş ve 'Hadim' ya da 'Molla' denilen sözde imamların katıldığı, 'FETÖ'nün kitaplarının okutulup, biat yeminleri edildiği ileri sürüldü. Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz, "örgütün bu salonda gizli toplantıları yaptıklarını, buranın örgütün adeta 'in'i olduğunu, kendi elemanlarına bile güvenmedikleri ve cihazı bunun için koymuş olduklarını, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini" söyledi.