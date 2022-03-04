"Egemen Harekât Planı" davasında karar: Kapatılan Taraf gazetesi çalışanlarına hapis cezası verildi

"Bu dava 'Balyoz kumpası' davası değildir" Figen Albuga Çalıkuşu şu açıklamayı yaptı: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden 2016/218 esas sayılı bu davanın medyada “Balyoz Kumpas” davası olarak anıldığı görülmektedir. Bu yanlış bir algıdır.Bu dava ‘Balyoz Kumpas’ davası değildir. Nitekim, İstanbul 13. AGM’nin dava dosyasının iddianamesinin 43.sayfasında bu davanın konusunun, kamuoyunda Balyoz Davası ile bilinen ve İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/188, 2014/181 esas sayılı dava dosyalarında yargılaması tamamlamış olan davanın konusundan tamamen farklı olduğu yazılıdır. ‘Balyoz Kumpas’ davasının yargılaması İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188, 2014/181 esas sayılı dosya üzerinden yapılmıştır. Halkın basın aracılığı ile doğru haber alma hakkı vardır. Bu hakkın layığı ile yerine getirilmesini teminen bu açıklama zorunlu olmuştur. "Bu davanın konusu Egemen Harekât planıdır" Bu davanın konusunu, bavul içinde gelen evrak ve CD’lerdeki bilgilerin devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeler olduğu, buna göre temini ve yayınlanmasının suç olduğu iddiası teşkil etmektedir. Gene bu davanın iddianamesinde, davanın konusunun 2010 yılında çalındığı iddia edilen Egemen (Ertuğrul) Harekât Seminer Planı olduğu, Ergin Saygun iddiasına göre bu seminer kayıtlarının Yunanistan’a sızdırıldığı, kozmik odada bulunan bu çok gizli belgenin kozmik odadan çıkarılmasına uyan TCK 326/1, TCK 327/1 ve 329/1 maddesinden yargılama yapılmasının istendiği görülmektedir. İddianameye göre suç atfı yapılan eylemler TCK 326/1- 327/1 ve 329/1 de düzenlenmiş, işlendiği iddia edilen suçtan zarar gören “Devlet” olduğu söylenmiştir. Ancak iddianamenin iddialarının gerçekliği olmadığı dosyadaki belgelerle ispatlanmaktadır. İddianame, iddianameyi yalanlıyor Dava sürecindeki soruşturma belgeleri iddianameyi çürütmekte, davayı manasızlaştırmaktadır. Örneğin ,soruşturma aşamasında Genelkurmay Başkanlığı’na yazı yazılmıştır.Genelkurmay Başkanlığı'nın 05/02/2015 tarih ve 26702250-9140-1245-14 sayılı yazısında; 1’inci Ordu Komutanlığınca 2000 yılında hazırlanan açık ismi EGEMEN Harekât Planı olan ERTUĞRUL Harekât Planı’nın yenisinin ihdas edilmesi nedeniyle 18 Aralık 2008 tarihinde imha edildiği,” cevabı bulunmaktadır Yine aynı cevap yazısında yer alan inceleme raporunda 11 ve 17 numaralı CD’ler içerisinde yer alan “Balyoz, Suga, Oraj, Sakal, Çarşaf vb” isimlerle hazırlanmış olanların TSK’ya ait bilgi ve belgeler olmadığı ayrıca belirtilmiştir. 2008 yılında imha edildiği bildirilen Egemen Harekât Planı'nın 2010 yılında kozmik odadan çıkarılmasının mümkün olamayacağı gibi dava konusu da yapılamayacağı ortadadır. Yine yazı cevabına göre, Balyoz, Suga, Oraj, Sakal, Çarşaf isimlerle hazırlanmış olanların TSK’ya ait bilgi ve belgeler olmamasına göre devletin gizli belgelerini konu eden TCK 326/1-327/1-329/1 anlamında bir suçtan söz edilemeyeceği de açıktır. Ergin Saygun’un iddiasına cevap olarak, yine dava dosyası içinde mevcut Genelkurmay tarafından yaptırılan 22 Mayıs 2015 tarihli bilirkişi raporunda, Yunanistan basınında çıkan haberlerin incelemesinde, basında çıkan haberlerin Egemen (Ertuğrul) Harekât Planı ile hiçbir benzerlik taşımadığı da saptanmıştır. İddianamede yer alan suçlamalar Genelkurmay Başkanlığı tarafından geçersiz kılınmaktadır. 1. Ordu Komutanlığı da takipsizlik verdi... KKK 1. Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığı da ilginç bir şekilde 2008 yılında imha edilen Egemen (Ertuğrul) Harekat Planı'nı, 2010 yılında kozmik odadan çıkarılmasına göre çıkaran kişi ya da kişileri saptamak amacı ile soruşturma başlatmıştır. Ancak neticede tüm araştırmalara rağmen Ordu karargâhındaki bilgisayarlarda karşılıklarının bulunmaması; Soruşturmanın ilk aşamasından itibaren dinlenen tüm şüpheli ve tanık beyanları ayrıca mevcut deliller ışığında 5271 Sayılı CMK 170/2 ve 170/4 maddeleri gereğince söz konusu delillerin suç işlendiği hususunda yeterli şüpheyi oluşturmayıp; Soruşturma konusu olayların mevcut delillerle ilişkilendirilmesinin de bu kapsamda mümkün olmamasına göre kovuşturma açılmasına yer olmadığına karar vermiştir. Doğal ve mantıki olarak, 2008 yılında imha edilmiş olan Egemen Harekat Planını 2010 yılında kozmik odadan kimin çıkardığı da böylelikle bulunamamıştır. AYM'nin de kararı var Anayasa Mahkemesi 2. Dairesi, 2015/7231 sayılı kararında bu dava dosyası ile ilgili olarak, TSK tarafından aidiyeti kabul edilmeyen Balyoz vs darbe planlarını görünen gerçekliğe uygun olarak haberleştirildiği, diğer plan semineri olduğu iddia edilen Egemen Harekat Planı ile ilgili haberin yapılmadığı kesin ve bağlayıcı hüküm ile saptamıştır. Görüldüğü üzere iddianameye göre açılan davada yapılan soruşturma ve kovuşturma balyoz darbe planı ile ilgili değildir. Davanın konusu olan Egemen Harekat Planı ise Genelkurmay tarafından yapılan resmi açıklamada belirttiği üzere 2008 yılında imha edilmiştir. Balyoz vs darbe planları ile ilgili olarak yapılan haberlerde yer alan bilgi ve belgeleri, TSK aidiyet kabulünde bulunmadığı için de iddianamedeki iddiaya göre gizli belge sayılması ve TCK 326/1-327/1 ve 329/1 anlamında suç oluşturma özelliği de bulunmamaktadır. Egemen (Ertuğrul) Harekat Planı da 2008 yılında imha edilmiş bir plan olmakla, orjinali bulunmayan bu seminer planı hakkında basında haber de yapılmamıştır. Genelkurmay’ın resmi araştırma ve açıklaması bu iddianameyi külliyen boşa çıkarmaktadır. Bu içerikten yoksun çok zorlama bir davadır. Olsa olsa bu dava basında çıkan haberlerde ilgili olan bir basın davası olabilirdi ama onun da gene bir karşılığı olmazdı.