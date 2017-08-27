Kapatılan Rojava Medya'nın yerine Welat gazetesi yayına başladı

Son çıkarılan KHK ile Dihaber, Gazete Şûjin ve Rojava Medya'nın kapatılmasına tepkiler sürerken, kapatılan tek günlük Kürtçe gazete olan Rojava Medya'nın yerine Welat gazetesi yayına başladı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral’ın haberine göre, Diyarbakır’da biraraya gelen bir grup gazeteci tarafından çıkarılan Welat gazetesi, dün "Kırılmayacak ve Düşmeyecek" manşetiyle çıktı.

"Binaları kapatarak haberciliğimize engel olamazlar"

Gazeteciliğe devam edeceklerini belirten Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu Sözcüsü Ayşe Güney, "Bizim için esas olan halkın yanında olmak, sokaklarda olmaktı. O bakımdan da biz yine halkın yanında olmaya devam edeceğiz. Kapatmalar sadece binalarla ilgili bir durumdur. Bizim haberciliğimize binaları kapatarak engel olamazlar. Bir alternatif yayın mecrası daha kurup kurmamamız için henüz bir şey söylemek erken ama biz her koşulda habercilik yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Ciddi bir sessizlik var"

Dihaber editörlerinden Bilal Güldem de, "Dihaber, Rojava Medya ve Gazete Şûjin kapatıldı diye Kürt basını, özgür basın susacak mı, tabii ki hayır. Biz Ape Musa’lardan devraldığımız kalemi, bugün devam ettireceğiz. Aldığımız bu bayrağı dalgalandıracağız. Bu geleneği yılmadan devam ettireceğiz. Ancak özgür basına, muhalif basına daha çok sahiplenme olmasını arzu ediyoruz. Çünkü ciddi bir sessizlik var" dedi.