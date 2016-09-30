Kapatılan Kürtçe çocuk kanalının Genel Yayın Yönetmeni: Karar şaka gibi!

Kanun Hükmünde Kararname'ye dayandırılarak yayını durdurulan Kürtçe çocuk kanalı Zarok TV Genel Yayın Yönetmeni Dilek Demiral, kendilerine henüz bir tebligat gelmediğini belirtti. Demiral, 42 ülkeden izlendiklerini ifade ederek "Kürt çocuklarının da emsallerinin izlediği çizgi filmlerini takip etmesini istedik. Şaka gibi. Bir yanlışlık var. Kararın geri alınmasını bekliyoruz" diye konuştu.

T24'e kararı değerlendiren Demiral, yayına başladıkları 21 Mart 2015 tarihinden itibaren dünyaca ünlü çizgi film kanalları ile anlaşma yaptıklarını, çocukların çok sevdiği Sünger Bob, Şirinler, Ten Ten, Yakari isimli çizgi filmleri Kürtçe, Soranca ve Zazaca dublajını yaparak yayınladıklarını söyledi. Çocukların kişilik gelişimi üzerinde dilin öneminin büyük olduğunu ifade eden Demiral, "Kürt çocuklarının da emsallerinin izlediği çizgi filmlerini takip etmesini istedik" dedi.

42 ülkeden izleniyoruz

Yaptıkları araştırmaya göre Zarok Tv'nin 42 ülkeden izlendiğini tespit ettiklerini belirten Dilek Demiral, "Bu kadar ilgi var iken, çizgi filmlerin ötesinde Kürtçe ninni ve hikayelere yer veren kanalımızı kapatmak şaka gibi. Bir yanlışlık var diye umut ediyoruz. Kararın geri alınmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kararın geri alınması için RTÜK ve hükümetin ilgili bakanlıkları nezdinde girişimlerde bulunduklarını kaydeden Demiral, şöyle devam etti:

"Bölgedeki vekillerimizi de aradık. Onlar da şaşkın haldeler. Kararın geri alınması için hukuki girişimleri de başlattık. Bugüne kadar RTÜK'ten en küçük bir uyarı dahi almayan ve siyasetle hiçbir ilgisi olmayan kanalımıza dönük bu haksız kararın bir an evvel geri alınmasını istiyoruz."