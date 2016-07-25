Kapatılan hastanelerdeki hastaların durumu ne olacak?

Sağlık Bakanlığı, "Kapatılan hastanelerde tedavi gören hastalar ne yapacak?" soruları üzerine OHAL kararnamesi ile kapatılan hastanelerdeki hastaların kamu hastanelerine nakil edileceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname" kapsamında bazı sağlık merkezlerinin kapatılmasıyla ilgili olarak, bu kurumlardan hizmet alan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, OHAL kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname gereği, bazı özel sağlık kurum ve kuruluşlarının hazineye devir işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.



Bu kurumlardan sağlık hizmeti alan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu hastanelerde tedavi altında olan hastalarımızın kamu hastanelerine nakilleri devam etmektedir." bilgisi verildi.