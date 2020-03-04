Kayyım sonrası kurulan 'Amed Şehir Tiyatrosu' için çağrı: Yeni salonu birlikte inşa edelim

Daha önce Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Cumali Atilla tarafından sözleşmeleri yenilenmeyerek, çalışanları işten çıkarılan ve mahkemece işe iadeleri yapılan tiyatrocular, yeni kayyım Hasan Basri Güzeloğlu tarafından 'ihtiyaç yoktur' gerekçesiyle tekrar işten çıkarıldılar.

İki kez işten çıkarılan Amed Şehir Tiyatrosu oyuncuları, şehir tiyatrosunu yeniden açmayı planlıyor. Bu nedenle çok sayıda tiyatro, oyuncu, aktivist ve gazeteci Amed Şehir Tiyatrosu'nun yeniden inşasına destek için çağrı yaptı. Çağrıda, “Amed Şehir Tiyatrosu’nun bu güzel hayaline destek olabilmek için, başlattıkları dayanışma kampanyasına diğer şehirlerdeki dostları olarak ses veriyoruz ve dayanışmayı büyütüyoruz" denildi.

Çağrıda şu ifadelere yer verildi:

Kültür ve sanat çevresinden tüm dostlarımıza ve seyircilerimize açık çağrımızdır:

"Amed Şehir Tiyatrosu inşaatını hep birlikte tamamlayalım. Dayanışmaya siz de katılın!”

Dayanışmaya nasıl katılabilirsiniz?

*Maddi katkıda bulunarak

amedicinelele@gmail.com adresine katkıda bulunmak istediğinizi belirten bir mail atarsanız, sizi katkınızı ulaştırmakla ilgili bilgilendireceğiz.

*Dayanışmaya katkıda bulunmak isteyeceğini düşündüğünüz kişilere bu çağrıyı ulaştırarak ve onları e-mail adresimize yönlendirerek.”

Çağrıya imza atanlar şöyle:

Altıdan Sonra Tiyatro, Altkat Sanat, Ankara Birlik Tiyatrosu, Assitej Genç Sahne, Atlas Tiyatro Araştırmaları, BAM İstanbul, Boş Sahne, BuluT, Craft, Çıplak Ayaklar Kumpanyası, DasDas, Duende Tiyatro, Ekip Kafile, Eylül Sahnesi, Fiziksel Tiyatro Araştırmaları, Galata Perform, Gazete Müstehak, Hayal Perdesi, İstanbulimpro, Kadıköy Emek Tiyatrosu, Kadıköy Theatron, KarmaDrama, Katharsis Perfomance Project, Katot, Koma, Kropstiyatro, Küçük Salon, Kültüral Performing Arts, Mek’an Sahne, Moda Sahnesi, NoAct Sahne, P24, Pat Atölye Performans Ekibi, Praxis Perform, Proje Difüzyon, Şermola Performans, Seyyar Sahne, Stage In Istanbul, Tatavla Sahne, Teatra Jiyana Nû, Tiyatro Alesta, Tiyatro BeReZe, Tiyatro Gülgeç, Tiyatro Hâl, Tiyatro Hemhâl, Tiyatro Merdiven, Tiyatro Pan, Tiyatro… Tiyatro… Dergisi, TiyatroPOL, Tiyatro Yeni Çizgi, Yolcu Tiyatro.

Alper Canıgüz, Aylin Alıveren, Ayşe Ayter, Ayşen Güven, Ayşenil Şamlıoğlu, Bahar Çuhadar, Başak Özdoğan, Baskın Oran, Bilge Can Göker, Burcu Halaçoğlu, Cem Baza, Ceren Ercan, Damla Kılıçoğlu, Defne Halman, Dicle Doğan, Didem Germen, Doğu Yaşar Akal, E. Feza Soysal, Ebru Nihan Celkan, Elif Ongan Tekçe, Elif Ürse, Emin Alper, Enginay Gültekin, Ersin Umut Güler, Ertürk Erkek, Esra Gönen, Evrim Doğan, Eylem Ejder, Ezgi Coşkun, Figen Şakacı, Fulya Peker, Gaye Boralıoğlu, Gizem Aksu, Gül Göker, Gülhan Kadim, Gülin Dede Tekin, Güney Zeki Göker, Handan Salta, Haydar Ergülen, Iraz Yöntem, Mert Fırat, Murat Mahmutyazıcıoğlu, Nilay Karaelmas, Ömer Fırat Köker, Özge Korkmaz, Özgür Mumcu, Özlem Hemiş, Özlem Saraç Özcan, Pervin Bağdat, Sabahattin Yakut, Sanem Öge, Sermet Yeşil, Sevinç Erbulak, Tuğrul Eryılmaz, Volkan Yosunlu, Zeynep Günsür.