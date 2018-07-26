"Kapanacağı söylenen KRT TV'den CHP'li iki isim hisse alacak, Kılıçdaroğlu'nun bilgisi var"

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, CHP'li iki ismin Türkiye'nin ilk kültür TV'si olarak öne çıkan KRT'nin yüzde 49 hissesini satın alacağını iddia etti. Yılman bu iki ismin Tuncay Özkan ve Erdoğan Toprak olduğu bilgisini aktarırken, "TV’nin hisselerinin yetkisi de elinde bulunan Didem Hanım’la Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde bizzat bu ikili pazarlık yapmış" dedi.

TIKLAYIN: KRT TV kapanıyor

Yılman'ın "Kılıçdaroğlu ve kurmaylarından KRT açılımı!" başlığıyla (26 Temmuz 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Gel de yazma CHP! Gel de duyduğun bu bomba kulisin üzerine yat! Olur mu hiç öyle şey? Olabilir mi? Hanginiz benim yerimde olsaydınız az sonra okuyacağınız kulisi yazmadan durabilirdi Allah aşkınıza!

KRT diye bir televizyon var. Açılımı Kültür Radyo Televizyon… Hiç izlemedim ama Twiter'da sık sık rastgeliyorum bu televizyonun adına ve yaptıkları işlere.

24 Haziran seçimlerinden önce özellikle muhalif kesimden siyasilere söz hakkı veren bu televizyon kanalı aynı anlayışı seçim sürecinde de gösterdi ve özellikle Millet İttifakı’nın tüm liderleri başta olmak üzere, muhaliflere açıktan destek vererek epeyce bir isme ekranında yer verdi.

Ancak seçim bitti ve üzerinden çok bir zaman geçmeden sosyal medyada bu televizyonun maddi imkansızlıklar dolayısıyla kapatma kararı aldığını duyurdu bazıları.

5 Ağustos 2018 günü KRT TV’nin ekranının karartılacağı bilgisi kısa sürede yayıldı ve ana akım medya dahil birçok yerde bu konu haberleştirildi.

Hiç tanımadığım, bilmediğim insanların çalıştığı bir Tv de olsa sektör için nihayetinde istihdama olumsuz etki edeceğinden üzülmüştüm kapanacağı yönündeki haberlere. Ama dün duyduklarım bu üzüntümü tamamen ortadan kaldırdı. Çünkü sahibi olarak bilinen, hem de yayın yönetmenliğini yürüten Didem Duyum’a çok yakın kaynaklardan aldığım bilgiye göre şu günlerde satış pazarlığı yapılıyor KRT’nin.

Daha doğrusu pazarlık filan bitmiş. İş sadece yasal olarak devir teslime kalmış.

Hayırlısı olsun… Buraya kadar herşey gayet normal benim nazarımda. Sonuçta kim alsa ya da finanse etse de, sektörün istihdamında az da olsa katkısı olan bir yayın kuruluşunun kapanmasından evladır satışının yapılması.

Ancak tabii alıcı tarafın kim olduğu da önemli.

Bana bu bilgi ilk aktarıldığında sadece profesyonel yayıncılık yapma anlayışı ile bu alışverişin yapıldığı söylenmiş olsaydı bu tarafı çok dikkatimi çekmezdi. Ama bilgiyi aktaran alıcı tarafın CHP Genel Merkezi olduğunu söyleyince açıkçası merakım tavana vurdu ve bu yüzden de dün gün boyu telefonlara asılıp bu işe odaklandım.

Ve işin arkasında kim, ne var, ne yok herşeyi tek tek öğrendim.

Şimdi sıkı durun değerli okurlarım.

Gerçekten de KRT’nin alıcısı CHP Genel Merkezi. Ama tabii yasal olarak bir partinin bir TV kanalının hisselerini üzerine geçirme imkanı olmadığı için parti adına birileri yapıyor bu alışverişi!

Onlar da Tuncay Özkan ve Erdoğan Toprak…

TV’nin hisselerinin yetkisi de elinde bulunan Didem Hanım’la Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde bizzat bu ikili pazarlık yapmış. Ve % 49 hissesinin devri karşılığında da 1 milyon 500 ABD Doları ödemeyi taahhüt etmişler.

Bu taahhüt için de belli bir süre talep edilmiş. 2 yıl içerisinde bu meblağı ödeyeceklerini söyleyen Tuncay Özkan ve Erdoğan Toprak; “Yüzde 49 hisseyi bizim işaret edeceğimiz emanetçiye devredin biz bu kanalı kurtaracağız!” sözünü vermişler Didem Duyum’a.

Ama tabii bir TV kanalının hayatını devam ettirebilmesi için sadece hissesinin devrini almak yeterli olmuyor. Bir de bu kanalın aylık giderlerinin karşılanması meselesi var. Bu giderler karşılanmadığı takdirde bir yayın kuruluşunun hayatını devam ettirmesi söz konusu bile değildir.

Kendisi de eski bir televizyoncu olan Özkan bu gerçeğin farkında olduğu için aylık 300 bin TL'ye yakın giderlerin de kendileri tarafından bir şekilde karşılanacağı teminatını vermiş.

Bir bilgi daha vereyim… Haberim yoktu bu vesile ile öğrendim ki; Özkan’ın internet üzerinden yayın yapan Güneşim adlı bir TV kanalı varmış. KRT ile alışveriş sonrası bu iki kanalın da birleştirilmesi gündemdeymiş.

Şimdi herkes, hepiniz benim gibi şu 2 sorunun yanıtını merak ediyorsunuz değil mi sevgili okurlarım;

1) CHP’nin elinde yaygın ve kendi kitlesi başta olmak üzere muhalifler üzerinde oldukça etkili olan Halk TV gibi bir marka varken neden böyle bir açılıma gerek duyuldu?

2) Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde görüşme yaptıklarını söyleyen kurmayları Özkan ve Toprak, yüzde 49 hissenin ve KRT TV’nin aylık 300 bin TL olan giderinin karşılanacağı finansmanını nereden ve ne şekilde sağlamayı hesaplıyorlar?

Bu iki sorunun cevabını da biliyorum ama bugün değil yarına yazmayı düşünüyorum…