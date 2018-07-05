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KRT TV kapanıyor

"Bu kararı alırken çok zorlandık ya boyun eğecektik ya da..."

05 Temmuz 2018 12:27

Türkiye'nin ilk kültür ekranı olarak öne çıkan KRT TV'nin gelecek ay kapanacağı açıklandı. Açıklamanın TV’nin sahibinden geldiği belirtildi.

Avukat-Yazar Fidel Okan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında kanalın sahibiyle görüştüklerini belirterek, “Biraz önce @krtkulturtv sahibi Didem hanımla uzun bir görüşme yaptık. Şimdi aldıkları kararla KRT'nin yayın hayatına gelecek ay son vereceklerini açıkladı! ‘Bu kararı alırken çok zorlandık ya boyun eğecektik ya da kanalı kapatacaktık, mecbur kaldık çok üzgünüz’ dedi”  ifadelerini kullandı.

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