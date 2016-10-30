Kapalıçarşı'da 2.5 tonluk altın 'vuruş'

Kapalıçarşı ve Kuyumcukent’in yanı sıra İran ve Dubai ile de iş yapan ünlü bir altın tüccarı, piyasadan topladığı 85-100 milyon dolar değerinde 2-2.5 ton civarında altınla geçen hafta cuma günü sırra kadem bastı.

Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre, Kapalıçarşı, son yılların en büyük altın vurguyla sarsıldı. Edinilen bilgilere göre, altın tüccarının bir süredir piyasadan 85-100 milyon dolar değerinde altın topladığı ve piyasaya olan borcunu ödemeden kayıplara karıştığı belirtiliyor.

Dubai ve İran altınları da var

Piyasayı dolandıran ünlü altın tüccarının nerede olduğu bilinmezken, Kapalıçarşı kaynakları İsviçre’ye kaçmış olabileceğini konuşuyor. Sırra kadem basan altın tüccarının Dubai ve İran ile de yoğun şekilde altın ticareti yaptığı dile getirilirken, söz konusu 2-2.5 ton altının yaklaşık 600 kilosunun Dubaililerin olduğu ifade ediliyor. Kapalıçarşı kaynakları, geriye kalan 1.400 kilo altının ise 600-700 kilosunun Türkiye ile iş yapan İranlıların, kalan 600- 700 kilosunun da Kapalıçarşı esnafına ait olduğu bilgisini verdi. Kapalıçarşı kaynakları, ünlü altın tüccarının söz konusu dolandırıcılığını 5 ayrı şirket üzerinden yaptığını kaydetti. İsviçre’ye kaçmış olabileceği tahmin edilen altın tüccarının Dubai’ye giriş çıkışının ise yasaklandığı söyleniyor.

"Dubai ile ticareti olumsuz etkiler"

Sırra kadem basan altın tüccarının aldığı altınların yaklaşık 600 kilosunun Dubaililerin olduğu ifade ediliyor. Dubai ile sürekli altın ticareti yaptığı vurgulanan altın tüccarının son dönemde bu ülkeden aldığı ürünlerin parasını ödemeden ortadan kaybolduğu belirtiliyor. Söz konusu olayın Dubai ile altın ticaretini olumsuz etkileyebileceğini kaydeden sektör oyuncuları, bu gibi olayların uluslararası pazarlarda Türk firmalarına olan güveni olumsuz etkilediğini söylüyor.

Çarşıda en az 10 kuyumcu zor durumda

Ünlü dolandırıcının Kapalıçarşı’dan aldığı 600-700 kiloluk altınla kayıplara karışmasının çarşı esnafını da zor durumda bıraktığı belirtiliyor. Söz konusu altın tüccarına kaç kuyumcu esnafının altınlarını kaptırdığı tam olarak bilinmezken Habertürk’e bilgi veren bir Kapalıçarşı kaynağı, “En az 10 kuyumcu malını kaptırdı. Aralarında 10 milyon dolarlık mal verenler de var. Zor durumdalar” diye konuştu.