'Kapalı Gişe' belgeseli dijital ortamda

Türkiye’de tekelleşen sinema sektörünü ele alan ‘Kapalı Gişe: Türkiye’de Tekelleşen Film Dağıtımı’ belgeseli, dijital ortamda paylaşıldı.

Evrim Kaya, Şenay Aydemir, Fırat Yücel ve ‘Sivas’ filmiyle tanınan yönetmen Kaan Müjdeci’nin hazırladığı 40 dakikalık belgesel, Vimeo üzerinden izlenebiliyor.

2016 yapımı belgesel, Türkiye’de uzun süredir yaşanan film dağıtımı krizi ve tek bir sinema zinciri üzerinden işleyen sistemi yapımcılar, yönetmenler, dağıtımcılar ve ekonomistlerden alınan görüşler ışığında anlatıyor.

Film aynı zamanda son yıllarda kayıtlara geçen seyirci ve üretilen film sayısı üzerinden sektöre dair kısa bir okuma yaparken, dağıtım ve sinema salonları hakkındaki sıkıntıya da parmak basıyor. Belgesel, 35. İstanbul Film Festivali'nde de gösterilmişti.