Kapalı ameliyatla 3 saatte böbreği kurtarıldı

BURSA, (DHA) - BURSA\'da, böbreği idrar kesesinin arkasında ve taşla dolu olan F.E. (46), 3 saat süren, nadir uygulanan kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyat ekibinde yer alan Doç. Dr. Necmettin Penbegül, \"Hastamızın karından açtığımız 3 delikle doğuştan gelen problem nedeniyle oluşan taşlar, çok beklenmedik yerde olan böbrekten çıkarılabildi. Böylece böbrek kurtarılmış oldu\" dedi.

Karın ağrısı şikayetiyle VM Medical Park Bursa Hastanesi Üroloji Polikliniği\'ne başvuran F.E., yapılan tetkikler sonucu böbreklerinden birinin olması gereken yerden farklı bölgede, idrar kesesinin hemen arkasında bulunduğunu öğrendi. Doğuştan bu yerde bulunan böbreğin içinde onlarca taş olduğu ve taşların böbrek yolunu kapatıp, organa da zarar verdiği anlaşıldı. Tedavi arayışına giren F.E.\'nin sağlık durumu, Prof. Dr. Özcan Atahan, Doç. Dr. Necmettin Penbegül ve Op. Dr. Özgür Koç tarafından değerlendirildi. F.E.\'ye, kapalı ameliyat ile rahatsızlığının giderilebileceği ameliyat alternatifi sunuldu.

\'AMELİYAT NADİREN UYGULANIYOR\'

Operasyonu kabul eden F.E., yaklaşık 3 saat süren kapalı yöntem ameliyatla kısa sürede sağlığına kavuştu. 15 taş alınan F.E.\'nin böbreği kurtarıldı. Ameliyatla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Özcan Atahan, \"Hastamızın yapılan tahlillerinde, nadiren karşılaşılan bir şekilde, sol böbreğinin yerinde olmadığı görüldü. Böbreğin normalde olması gereken yerde olmayıp, karnın altında mesane önünde ve rahmin komşuluğunda olmasına tıp dilinde \'pelvik böbrek\' diyoruz. Genelde hastalar karın ağrısı ile hekime başvurur, bazen karında kitle, apandisit veya kadın doğum hastalıkları ile karıştırılabilir. Doğuştan anomalili böbreklerde bu hastamızda olduğu gibi taş oluşma ve böbreğin idrarı boşaltamayarak şişmesi ihtimali yüksektir. Tedavide taşın büyüklüğüne ve yoğunluğuna göre dışarıdan şok dalgası, endoskopik kapalı veya açık ameliyat yöntemleri uygulanır. Hastaya müdahale edilmesi gerekiyordu. Ekibimiz ile yaptığımız değerlendirme sonucunda taş yükünün fazla olması nedeniyle laparoskopik dediğimiz kapalı yöntemi uyguladık ve hastamızı sorunsuz şekilde taburcu ettik. Nadiren uygulanan bu ameliyat Bursa’da belki de ilk kez yapıldı\" diye konuştu.

\'BÖBREK KURTARILDI\'

Ameliyat ekibinde yer alan Doç. Dr. Necmettin Penbegül ise \"Kapalı ameliyatlar son yıllarda hem çok yaygınlaştı hem de işimizi çok kolaylaştırdı. Küçücük bir kesiden karın içerisine yerleştirdiğiniz kamera ile karın içerisinden en az 10 kat büyütülmüş görüntüler alarak detaylı bir değerlendirme yapabiliyoruz. Her türlü problemi en az izlerle çözümlemek mümkün hale geliyor. Bu hastamızda da karından açtığımız 3 delikle doğuştan gelen problem nedeniyle oluşan taşlar, çok beklenmedik bir yerde olan böbrekten çıkarılabildi. Böylece böbrek kurtarılmış oldu\" dedi.

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