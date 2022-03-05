Kapalı alandaki kulübesinde duran köpeği ateş ederek öldüren kişi tutuklandı

İstanbul Başakşehir'de kulübesinde bağlı köpeği tabancayla öldüren kişi tutuklandı.

Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bir köpeği silahla öldürdükten sonra gözaltına alınan A.B.Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüpheli, Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde, olayda kullandığı belirtilen silahla birlikte gözaltına alınmıştı.

Şüpheli A.B.Z'nin emniyetteki işlemlerin ardından "silahla kasten hayvan yaralama" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti. Hakkında yapılan incelemede, şüphelinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçundan arandığı tespit edilmişti.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin, kulübesinde bağlı köpeğe bazı cisimler attığı ve ardından tabancayla ateş ettiği görülüyor.

TIKLAYIN - Kapalı alandaki kulübesinde duran köpeği ateş ederek öldürdü!