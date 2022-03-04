Kapalı alandaki kulübesinde duran köpeği ateş ederek öldürdü!

İstanbul Başakşehir’de, bir kişi, tel örgüler arkasındaki kulübesinde yaşayan köpeği, birkaç kez ateş ederek öldürdü!

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ‘silah ile kasten hayvan yaralama’ suçundan çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtları incelenmesiyle köpeğe silahla ateş eden kişinin A.B.Z. olduğu belirlendi. Şüpheli, Fatih Atikali Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 1 tabanca ve 3 mermi de ele geçirildi.

Köpeğin sahibi, videoyu Twitter hesabından paylaşarak köpeğinin öldüğünü yazdı. Açıklamasında, "Videoda görünen kişi önceki gün akşam saatlerinde kapalı alandaki kulübesinde duran zararsız köpeğimize kasten ateş ederek eziyet etmiştir. Köpeğimizi ne yazık ki beyin travması ve kan kaybından kaybettik. Bu insan müsveddesinin en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Köpeğin son görüntülerinde boynunda ve kalçasında bulunan kurşunlar olduğu görüldü.