Kaos GL raporu: Medyada LGBTİ+’lara yönelik kullanılan nefret söylemleri arttı

Kaos GL'nin medyada LGBTİ+’lara yönelik kullanılan nefret dili araştırmasına göre 2020 yılında 2 bin 93 nefret söylemi kullanıldı. Raporda “LGBTİ+’lara karşı ideolojik bir mücadele yürütülüyor” denildi.

Kaos GL, Medyada LGBTİ+ İzleme Raporu’nu yayımladı. Raporda, yıllara göre medyadaki hak haberciliği ve nefret söylemi içeren haberler yer aldı. Buna göre medyanın 2017’den bu yana LGBTİ+’lara yönelik en çok nefret dili kullandığı yıl 2 bin 93 ile 2020 oldu. Raporda, buna gerekçe olarak “Belli dönemlerde kamu otoritelerinin, bakanların, Cumhurbaşkanı’nın ve üst düzey kamu görevlilerinin LGBTİ+’ları hedef alan açıklamalarına paralel bir şekilde medyada düşmanlaştırma politikalarının devreye sokulduğunu fark ediyoruz” ifadeleri gösterildi.

Magazin nesnesi

Ayrıca raporda “Dünden Bugüne Medyada LGBTİ+’ların Temsili” başlığı altında geçen yıllardan bu yana hak ihlali içeren haberler ortaya konuldu. 2004’te Vatan gazetesinde yer alan “Danimarkalı erkek şarkıcı kocasını getirmemiş!” başlıklı haber için “Kısacık haberin manşeti LGBTİ+’ların medya açısından nasıl göründüğünü özetliyor: Magazin nesnesi, bizden değil ve komik” ifadeleri kullanıldı.

Şok gazetesinde 2011’de yayımlanan “Düdüğümü çaldılar” başlıklı haber, 1999’da Milliyet’in yayımladığı “Pop dünyasında eşcinsel bomba” başlıklı haber, 1999’da Hürriyet’te “Lezbiyenlik çok çirkin” başlıklı haber, 2018’de Posta tarafından şarkıcı İntizar ve Sinem Gedik’in özel hayatını ihlal eden haberler de nefret diline örnek olarak gösterildi. Bu örnekler arasında Sabah, Takvim ve pek çok yerel gazete de bulundu.

"LGBTİ+’lara karşı haber yapılıyor"

Yerel ve ulusal basında yer alan LGBTİ+ içerikli haberlere de yer verilen raporda 2020’de en çok nefret dili söyleminin İstanbul’da kullanıldığından bahsedildi. Yerel medyada en çok haberin çıktığı şehir olan İstanbul’daki haberlerin çoğunluğunun hak ihlali veya önyargı taşıdığı aktarıldı.

Raporda, şu ifadeler yer aldı: “LGBTİ+ karşıtlığını yayın politikasına dönüştüren medya kurumları, hem siyasetçilerin LGBTİ+ karşıtı açıklama ve uygulamalarını meşrulaştırmayı kendisine görev addediyor hem de siyasetçilere LGBTİ+ karşıtı açıklamalar yapmalarını tavsiye ediyor. Toplumdaki LGBTİ+ algısını değiştirmek, LGBTİ+ düşmanlığını ve nefreti yaygınlaştırmak için kamu görevlilerinin açıklama ve uygulamalarının yanı sıra; hükümet yanlısı medya kurumları da sistematik ve organize karalama kampanyaları düzenliyor. Adeta LGBTİ+’lara karşı ideolojik ve politik bir mücadele yürütülüyor. Ülke genelinde yayın yapan LGBTİ+ karşıtı medyanın haberleri katlanarak ve çoğalarak yerel medyaya da sirayet ediyor. Gazeteler, aynı gazetenin farklı isimlerine dönüştürülüyor.”

Yıllara göre hak haberciliği içeren haber sayıları ise şöyle oldu:

2017: 1097

2019: 1150

2018: 1148

2020: 1366