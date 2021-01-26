Kaos GL raporu | 2020 yılında LGBTİ+'lar hakkında en çok nefret nefret söyleminde bulunan gazete Yeni Akit oldu

Kaos GL Derneği’nin hazırladığı “2020 Medya İzleme Raporu”na geçtiğimiz yıl en çok LGBTİ+ haberi yapan gazete Yeni Akit oldu.

Medyada LGBTİ+ temsilini araştıran raporda Kaos GL Derneği için çalışmayı Ali Özbaş yürüttü. Raporu ise derneğin Medya ve İletişim Program Koordinatörü Yıldız Tar yazdı. Yaygın medyada 2020 yılında, LGBTİ+’ların yer aldığı 1882 haber, söyleşi ve köşe yazısı yayınlandı.

Yeni Akit, Mili Gazete, Doğru Haber, Milat ve Aydınlık sistematik nefret haberleriyle listeye girerken Cumhuriyet, BirGün, Gazete Pencere, Evrensel ve Yeni Yaşam, LGBTİ+ haklarını gözeten yayınlar olarak değerlendirildi.

Yayınladıkları haber, köşe yazısı ve söyleşilerin ayrımcılık, nefret söylemi, önyargı veya LGBTİ+’lara yönelik herhangi bir hak ihlali içerip içermediğine bakılmaksızın LGBTİ+’ları sayfalarına taşıyan ilk 11 gazete ve toplam içindeki oranları şöyle:

-Yeni Akit, 270 metin, yaklaşık yüzde 14

-Cumhuriyet, 140 metin, yaklaşık yüzde 7

-BirGün, 129 metin, yaklaşık yüzde 7

-Gazete Pencere, 105 metin, yaklaşık yüzde 6

-Milli Gazete, 94 metin, yaklaşık yüzde 5

-Hürriyet, 93 metin, yaklaşık yüzde 5

-Evrensel, 78 metin, yaklaşık yüzde 4

-Yeni Yaşam, 76 metin, yaklaşık yüzde 4

-Doğru Haber, 73 metin, yaklaşık yüzde 4

-Milat, 71 metin, yaklaşık yüzde 4

-Aydınlık, 71 metin, yaklaşık yüzde 4