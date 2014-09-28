Kaos GL Danışma Kurulu’ndan Yeni Dönem Kararları

Akademisyenlerden oluşan Kaos GL Derneği Danışma Kurulu 21 Eylülde Ankara’da toplandı. Kurul, ilk sayısı Ekim başında çıkacak akademik dergi, akademik sempozyum ve akademik çalışmalarla ilgili bir dizi karar aldı.

Danışma Kurulu, “Transdisipliner Akademik Kongre” adı altında akademisyenler arası iletişimi ve etkileşimi arttırmaya yönelik bir sempozyum düzenleme kararı aldı. Bilim, akademik özgürlük, cinsellik, sınır ve disiplinlerin tartışılabileceği sempozyum, “1. Transdisipliner Akademik Kongre: Heteroseksizm Karşısında Bilimler” başlığı altında düzenlenecek. Melek Göregenli, Simten Coşar, İdil Engindeniz, Aksu Bora, Gülşah Şeydaoğlu, Remzi Altunpolat ve Kaos GL’den Ali Erol, Umut Güner ve Aslı Demir Düzenleme Kurulu’nda yer alacaklar.





Kaos GL Sağlık Hakkı Çalıştayı ve Araştırması





Kaos GL tarafından önceki sene duyurulduğu gibi Aralık ayında, insan hakları haftasında yapılan Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum’un 2015 yılı ana teması “sağlık hakkı ve sağlığa erişim hakkı” olarak kararlaştırıldı. Kaos GL Danışma Kurulu’nda, LGBT’lerin sağlık alanında yaşadıkları sorunları analiz etmek ve daha etkili bir savunuculuk stratejisi oluşturmak için Danışma Kurulu üyelerinden ilgili isimlerin bir araya geleceği Sağlık Çalışma Grubu oluşturulmasına karar verildi. Ayşe Devrim Başterzi, Şahika Yüksel, Selçuk Candansayar, Gülşah Şeydaoğlu, Koray Başar ve Melek Göregenli’den oluşan Sağlık Çalışma Grubu 2014-2015 dönemi içinde bir araya gelerek Kaos GL’nin bu alandaki çalışmalarını tartışmaya açacak. Kaos GL Derneği aynı zamanda internet ve yüz yüze LGBT’lerin sağlık hakkını kullanımı ve sağlık hakkına erişimi araştırmasını bu çalışma grubu koordinasyonunda gerçekleştirecek. Çalışma Grubu ayrıca sağlık alanında çalışan sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri ve tabipler odası ve sendikayla bir arama toplantısı düzenleyecek.





LGBT’lerin Kent Hakkı





Danışma Kurulu’nda “kent hakkı” alanında yerel LGBT örgütlerin yerel yönetimlerle ilişkisini güçlendirmeye yönelik çalışmaların tartışılmaya açılması ve bu alandaki ihtiyaçların belirlenmesine karar verildi.





Heteronormatif Olmayan Bir Sosyal Hizmete Doğru





Sosyal politikalar ve sosyal hizmet alanında Sosyal Hizmet Çalışma Grubu ile Danışma Kurulu’nun katılımı ile odak grup toplantısı yapılmasına ve 2016 Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum ana teması olan “sosyal hizmet” konusuna yönelik çalışmaların yapılandırılmasına karar verildi.





'Hacettepe Üniversitesinde LGBT alanında çalışan akademisyenlerle buluşma'





Hacettepe Üniversitesi’nde LGBT alanında çalışan akademisyenlerle birlikte bir toplantı yapılmasına karar verildi. Bunun öncesinde hali hazırda Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Danışma Kurulu üyeleriyle buluşulacak. Daha geniş katılımlı bir toplantının organizasyonu Danışma Kurulu içinde değerlendirilecek.





Yerel Buluşmalar teması: “LGBT’lerin Düşünce, İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü ve Medya”





Kaos GL 20. Yılına özel “Yerel Buluşmalar”ın alt temalarından birinin “medya” olması önerisi gündeme alındı. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Öğretim Üyesi İdil Engindeniz’in önerisiyle, “yerel buluşmalar” kapsamında, farklı şehirlerde İletişim Fakültelerinde, medya, toplumsal cinsiyet ve heteroseksizm temalı etkinliklerin gerçekleştirilmesi kararı alındı.





Karaburun Ekonomi- Politik Okulu:

Cinsellik Dersi



2015 Karaburun Kongresine Kaos GL Derneği akademik danışma kurulunun desteğiyle 5 günlük ders programı çıkartılması kararına varıldı. Ekonomi-Politik Okulunda “cinsellik” temasında ders programı hazırlanacak. Hazırlık çalışmasını Kaos GL Derneği adına Aslı Demir yürütecek.





Kaos GL Akademik Yayınları





Kaos GL Derneğine gelen öneriler ve talepler doğrultusunda “LGBT ve Queer” alanlarında akademik çalışmaları destekleyen kaynak kitapların hazırlanmasında ortaklaşıldı. Kaos GL Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Akademik ve Kültürel Çalışmalar koordinatörü Aslı Demir gelen talepler doğrultusunda bir taslak çalışması hazırlayacak.





17 Mayıs Vakıf Kurulma Süreci





Danışma Kurulu toplantısında 17 Mayıs Vakfı kuruluş süreci ele alındı. Danışma Kurulu’nun isteyen üyelerinin aynı zamanda vakfın mütevelli heyetinde yer alabileceğinde ortaklaşıldı. Vakfın kuruluşu için bir kaynak yaratma stratejisi oluşturulacak. Vakfın aynı zamanda Kaos GL Derneğinin yürüttüğü çalışmaları destekleyecek nitelikte bir örgütlenme yapısı olması konuşulurken özellikle eğitim, akademik çalışmalar, insan hakları ve savunuculuk programına ağırlık verilmesi gerektiği kararına varıldı.



Kaos GL Dergisi’yle başlayan birlikte özgürleşme mücadelesinde 20 yılı geride bırakan derneğin yıldönümü etkinlikleri kapsamında buluşan Danışma Kurulu toplantısında Kaos GL Derneği’nin homofobi ve transfobiye karşı mücadelede yürüteceği yeni dönem eylem planı da ele alındı.