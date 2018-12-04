Kanye West'e Broadway müzikalinde 'telefon tepkisi'

T24 Haber Merkezi

ABD şarkıcı Kanye West ve eşi 'reality show' yıldızı Kim Kardashian Broadway müzikali 'The Cher Show'un gala gecesine katıldı. Müzikalde rol alan Jarrod Spector, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ile West'i telefonunu kapaması yönünde uyardı.

Müzikalde Sonny Bono karakterini canlandıran Spector'ın oyun sırasında Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Hey @kanyewest burada olman çok güzel. Eğer kafanı telefonundan kaldırırsan şu anda bir oyun sergilediğimizi göreceksin. Gala gecesindeyiz, bu bizim için önemli bir şey. Çok teşekkürler".

Kanye West müzikal bittikten sonra Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda oyunu çok beğendiklerini belirtti ve tiyatronun 'görgü kurallarına' uymadığı için özür diledi.