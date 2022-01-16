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Kanye West yeni şarkısında Kim Kardashian'ın yeni sevgilisine gönderme yaptı: Tanrı beni o kazadan, Pete Davidson'ın kıçına tekme atabilmem için kurtardı

16 Ocak 2022 14:03

Rapçi Kanye West, yeni rap şarkısında boşanma sürecinde olduğu eşi Kim Kardashian'ın yeni sevgilisi komedyen Pete Davidson'ı dövmekle tehdit etti.

Variety'de yer alan habere göre, Kanye West, rapçi The Game ile yaptığı yeni single'ı "Eazy"de Pete Davidson'a gönderme yaptı. 

Şarkıda şu sözler dikkati çekti: "Tanrı beni o kazadan, Pete Davidson'ın kıçına tekme atabilmem için kurtardı" ifadeleri yer aldı.

Kanye West ve Kim Kardashian geçen yaz boşanma kararı almıştı. Kim Kardashian'ın bir süredir Pete Davidson'la birlikte olduğu biliniyor. Kanye West'in de adı oyuncu Julia Fox ile anılıyor.

 

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