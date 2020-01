Rapçi Kanye West'in yeni albümünün yayınlanmasının ardından, Madonna hayranları 2003 yılında ünlü ismin çıkarttığı 'Nothing Fails' 'single'ının kapağı ile Kanye West'in 'I Feel Like Pablo' albümü arasında ki benzerliğin fazlasıyla büyük olduğu görüşünde.

İki albümde de hemen hemen aynı arka plan rengi kullanılırken, birbirine geçen yazılar kullanılması ve kolaj şeklinde fotoğrafın eklenmesi sebebiyle bir hayli benzeyen albüm kapakları sosyal medyada dünün en çok konuşulan konuları arasına girdi.