Hip hopçu Kanye West'ın tasarladığı ayakkabılar yok satıyor

Hip hop yıldızı Kanye West’in tasarladığı ayakkabıların dünyanın pek çok ülkesinde yok sattığı belirtildi. Milliyet’ten Songül Hatısaru, West’in, Adidas’la birlikte tasarladığı ve “arzu nesnesi” haline gelen ‘Yeezy 750 Boost sneakers’ adlı modelin İngiltere’de satışa çıktığı gibi tükendiğini söyledi. Hatısaru köşesinde, “Spor ayakkabılar İngiltere Almanya, Hollanda, Amerika’da daha satışa çıkar çıkmaz tükenmiş, mağazalar önceden kayıt almasına karşın dükkanların önlerinde sıra oluşmuş” ifadelerini kullandı.

Songül Hatısaru’nun Milliyet’te “Bu ayak 1’e 10 veriyor!” başlığıyla yayımlanan (28 Aralık 2015) yazısı şöyle:

Hip hopçu Kanye West’in tasarladığı ayakkabıların öyle tutkulu bir kitlesi var ki bu durum yeni bir kazanç kapısı oluşturdu: Ayakkabıları mağazadan alanlar, hemen kapıda ya da internette 10 kata kadar primle satıyor. Tabii bunun için önce, günlerce sıra beklemeyi ya da kuralara katılmayı göze alıyorlar.

Geçen hafta cumartesi günü telefonum çaldı. Londra’daki gayrimenkul yatırımları Rothschild ailesini aratmayan iş kadını Çiğdem Erkman aradı. Hip hop yıldızı Kanye West’in Adidas’la birlikte tasarladığı ve arzu nesnesi haline gelen Yeezy 750 Boost sneakers İngiltere’de satışa çıktığı gibi tükenmiş ve emlak kraliçesi, biricik veliahdına bir ayakkabı alamamıştı.

“Lütfen Songül, Türkiye’de o kadar meraklısı yoktur, Adidas’tan bir tane aldıramaz mıyız, ilk kez bir şeyi bu kadar çok istiyor Şemsi” dedi.

Spor ayakkabılar İngiltere Almanya, Hollanda, Amerika’da daha satışa çıkar çıkmaz tükenmiş, mağazalar önceden kayıt almasına karşın dükkanların önlerinde sıra oluşmuştu. Ayakkabıların Türkiye’de de gördüğü ilgiden habersiz, “Bulurum bir tane sen merak etme” dedim Erkman’a. Üç saat sonra Almanya’dan bir başka arkadaşım aradı, istek aynıydı!

Adidas’ı aradım, onların satmadığını, Galata’daki 290 Square Metres adındaki franchise mağazalarının getirdiğini öğrendim. Mağazayı aradım, “Maalesef yok. Şu anda kapıda insanlar var, mağazadan çıkanlara iki katını teklif ediyorlar, isterseniz gelin kendiniz görün” dediler.

O gün değilse bile hafta içi gittim mağazaya. Karşımda yeni bir dünyanın kapıları açıldı. Fetiş haline gelmiş ayakkabılar, koyunun sadece gıdısından yapılmış, 4 bin TL’ye satılan fularlar. Kanye West’in bileklisiydi, bileksiziydi gibi detaylarla tasarladığı ayakkabılar için arayanlar, araya arkadaşlarını sokanlar. Ve de günün sürprizi Medipol Başakşehir Spor’da oynayan Emre Belözoğlu. O da kendine ve oğluna ayakkabı almak için mağazadaydı.

Belözoğlu besleyecek

Belözoğlu her zaman iyi giyinen futbolculardan oldu. O gün de çok şıktı. Ayaküstü yaptığımız mini sohbette gelecek planlarını öğrendim. Futbolu bırakmaya henüz niyeti yok. Ancak bıraktığında sporcu beslenmesi üzerine bir iş kuracak. Daha yeni yeni doğru beslenmeyi öğrendiğini söyleyen Belözoğlu, “Vücudumun ne kadar proteine ihtiyacı var, hangi meyveyi yemeli o gün... Sporcu için idrar bir sinyaldir mesela, idrar testi vücudunuzda neyin eksik olduğunu bağırır. Biz daha yeni yeni düzenli yaptırıyoruz. Çocukluğumuzda zaten doğru düzgün beslenemedik, dünyada da çok farklı değil diyebilirsiniz ama hiç olmazsa onlarda sonrasında önem veriliyor. Biz kuru fasulye, pilav gidiyoruz” dedi.

Birlikte Murat Ülker’i ve çocuklara doğru beslenmeyi de öğrettiği futbol kamplarını andık. Ha bu arada Belözoğlu’nun eşi de iki arkadaşıyla catering işi yapmaya hazırlanıyormuş. Kolay gelsin diyelim, konumuza dönelim. Müzik listelerini alt üst eden, Grammy ödüllerine doymayan Kanye West modada bir ikon haline geldi.

Konserlerinde kendi tasarladığı ve karaborsaya düşen spor ayakkabıları giyiyor. Kendi popülaritesi, eşi Kim Kardashian’ın ünü, milim milim döşenmiş kariyer altyapısı yaptığı ayakkabıların ikinci elde 5 - 10 katı fiyata satılmasına yetiyor da artıyor bile. Nike ile başlayıp, Adidas ile sürdürdüğü, Apple gibi sürekli yeni versiyonlarını çıkardığı fetiş haline gelmiş spor ayakkabıları kapanın elinde kalıyor. Ben beğendim mi tasarımı? Hayır!

Ancak ne yazar, iki, üç katını vermeye razı binlerce kişi var. Yarın satışa çıkacak Yeezy 350 Oxford modeli için 800’e yakın kayıt alan 290 Square Metres’ın sahibi Ali Işıtır ile yılın son çılgınlığını konuştum.

Çekiliş yapıldı

- Satışa çıkan ayakkabının özelliği neydi?

Kanye West’in, Adidas ile çıkardığı dördüncü ayakkabı bu. İki farklı model tasarladı, birisi bot olan 750 modeli, biri de bileksiz 350 modeli. Geçen cumartesi günü 750 modelin ikinci renk lansmanıydı, simsiyah, tabanı da siyah olan.

- Yeezy 750 modeline talep çok muydu?

Bu ayakkabılar için çok fazla izdiham oluyor. Ama sınırlı sayıda üretildiği için de çok az kişi alabiliyor. Biz genelde, ‘ilk gelen, ilk alır’ kuralıyla satarız. Ancak bu kez farklı oldu. Kanye West’in tasarımlarının satışıyla avukatı bizzat ilgileniyor. Avukatı, “Kayıt ve çekiliş sistemi ile satışa sunun” dedi. Mecburen öyle yaptık.

Adidas bir ipad gönderdi mağazaya, lansmandan 4 gün önce kayıt aldık. Sonra Adidas ile birlikte çekiliş yaptık. Çekilişe 450 kişi katıldı. Kazananlar, geçen cumartesi günü gelip ayakkabılarını aldılar. Çekilişle satış yapacağımızı ilan etmemize rağmen cumartesi günü mağazanın önünde yine de kuyruk oluştu.

Yurtdışından geldiler

-Satış fiyatı nedir bu modelin?

Adidas’ın bize belirlediği satış fiyatı 1.295 TL. Ancak şu an eBay’de bu ayakkabının satış fiyatı 2 bin 500 Euro’larda. Bu ayakkabının karaborsa değeri çok yüksek.

Bu nedenle insanlar, yurtdışında bu modeller için bir hafta öncesinde mağaza önlerinde çadır kuruyor. Bu nedenle Fransa’dan, Almanya’dan, Polonya’dan, Macaristan’dan İstanbul’da talep daha azdır düşüncesiyle, uçakla günübirlik gelen gruplar oldu. Yurtdışından gelen aralarında Türklerin de olduğu grup bütün gün kapının önünde gezindiler.

Mağazadan çıkanlara iki katı fiyat teklif ettiler. Bir müşteri ayakkabısını 5 bin TL’ye sattı kapıda.

300 alpakanın sakalından 4 bin liralık atkı

-Kıyafetlerde neler var peki özel koleksiyon olarak?

Kanadalı marka Arc’Teryx Veilance satıyoruz mesela. Dünyanın en inovatif giysi markası. Amerikan ve Rus ordusu için bütün kıyafetleri bu marka üretiyor. Ceketleri dikişsiz bir şekilde lazer teknolojisi ile yapılıyor. Kol kalıpları üç boyutlu tasarımla yapılıyor, bu nedenle kollarınızı havaya kaldırdığınızda ceketin gövdesi hiçbir şekilde hareket etmiyor. Su ve rüzgar geçirmiyor.

Eksi 40 dereceye kadar giyebiliyorsunuz. The Inoue Brothers‘ın yüzde 100 alpaka yünü ile yaptıkları kıyafetleri satıyoruz. Markanın yüzde 100 vicuna yünü atkısını satıyoruz mesela. Fiyatı 4 bin TL. Bu çok özel bir atkı. Her sene Satoru ve Kiyoshi Inoue kardeşler Peru’da Andes Dağı’nın 4 bin metre üzerinde yaşayan alpaka koyunlarını ‘chaku’ seremonisi ile yakalamaya gidiyorlar...

Bunu oradaki köy halkı ile birlikte yapıyorlar. Koyunların arkasından koşmuyorlar, çünkü koyun stres olur ve yünün kalitesi düşer.

Koyunları ‘chaku’ denilen sevgi gösterisiyle yakalıyorlar. Birbirlerinin ellerini tutup koyunların etrafında bir çember oluşturuyorlar. Yünü, koyunun gıdığından alıyorlar. Alpaka ve vicuna yünü dünyadaki en değerli yündür. Bu atkı toplam 300 koyunun en ince ve yumuşak yününden yapıldı, her teli 14.0 mikron inceliğinde.

290 Square Metres yetkilileri, Yeezy 750 Boost sneakers için mağazanın önünde oluşan kuyruğu fotoğraflamış. Ancak Adidas çekiliş şartını getirince kuyruktakiler bu anılarını ayakkabıyı alamadan sonlandırmış.

Çadırda bir hafta bekleyen var

- Nedir ayakkabıları böyle özel kılan?

Kanye West’in, 2011’de Nike ile tasarladığı ayakkabılar için, Amsterdam’daki mağazamızın önünde insanlar bir hafta boyunca çadır kurup yattı. West, Nike ile arası açılınca, Adidas ile anlaştı.

-Bu insanların hepsi ayakkabının fanı mı gerçekten?

Değil, bunu iş haline getirmiş insanlar da var. Niye çünkü 400 euro’ya alacak, eBay’de 2 bin 500 euro’ya satacak, para kazanacak.

-Bana anlattığınız kadarıyla yeni bir meslek ile karşı karşıyayız!

Aynen öyle. Borsa yerine özel koleksiyon ayakkabılara yatırım yapanlar var. Borsadan da kazançlı, çünkü ikinci el fiyatı garantili. Birçok koleksiyon üründe lansman yapıldığı anda mağazadan alıp, karaborsada satışa sunan insanlar var. Özel koleksiyon ayakkabılarda, dünyada ikinci el satış olarak 90 milyar dolarlık bir ekonomi dönüyor. Bunu meslek olarak yapanlar var, bütün gün evde oturup ‘hangi mağazada ne lanse oluyor’ diye takip edip onlar için koşturan insanlar var. Ve çok ciddi paralar kazanıyorlar.

İkonik ayakkabıları inceleyen Emre Belözoğlu, beni de bu özel ürünler konusunda aydınlattı. Örneğin elindeki, fiyatı 3 bin 189 TL olan elde yapılmış Hender Scheme marka spor deri ayakkabı. Japon tasarımcının ürettiği bu ayakkabı ham deriden yapılıyor giydikçe rengi koyulaşıyor, ayakkabı kullanıcısıyla yaşamaya başlıyor. Domuz, timsah, koyun, inek olmak üzere 4 farklı deriden üretiliyor.