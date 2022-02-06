Kanye West, Türk takipçilerinin yorumlarını paylaştı: Neden tüm yorumlarımın ilk 8'i bu dilde?

Boşanma sürecinde reality yıldızı Kim Kardashian'la tartışmalarıyla gündem olan rapçi Kanye West, Instagram'da Türk takipçilerinin yazdığı yorumları paylaşarak "Neden tüm yorumlarımın ilk 8'i bu dilde?" diye sordu.

Kanye West, ayrılık sürecinde olduğu Kim Kardashian ile çocuklarının TikTok kullanımı konusunda tartışıyor. West, çocuklarının TikTok kullanımını sınırlamak istediğini ancak bu konuda söz hakkı verilmediğini belirtiyor.

West, son olarak bir paylaşımına tartışmalarla ilgili yapılan Türkçe yorumları paylaşarak "Neden tüm yorumlarımın ilk 8 tanesi bu dilde Instagram?" diye sordu.