Kanye West: Tüm evlerimi kiliseye çevireceğim, bir yıl içinde evsiz kalacağım

Rapçi Kanye West, bir yıl içinde tüm evlerini kiliseye çevireceğini ve evsiz kalacağını söyledi.

032x dergisine konuşan rapçi Kanye West, "Kapitalist yönetim altındayız ve bizi öldürüyor, bunu değiştirme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

West, sözlerine şöyle devam etti: "Bir yıl içine evsiz olacağım. Sahip olduğum tüm evleri kiliseye çevireceğim. Bir yetimhane kuruyoruz ve herkesin gidebileceği bir yer olacak. Bir sanatçı komünü olmalı, gıda her zaman erişilebilir olmalı"

West daha önce Los Angeles'ta evsizlik ve açlık sorununa ilişkin harekete geçeceğini açıklamıştı. 2020 yılında ABD Başkanı olarak aday olan West, kampanyası için de evsizlik ve açlıkla mücadele planı duyurmuştu.