Kanye West, konserde hastalanan hayranına yardım eden Billie Eilish'i "pişman etti": Travis Scott'tan özür dilemeli

Rapçi Kanye West, şarkıcı Billie Eilish'in konser güvenliğini önemsediğini söylemesinin ardından izdihamlı konserde ihmalla suçlanan Travis Scott'ı hatırlatarak Eilish özür dilemezse Coachella'da sahne almayacağını söyledi.

Şarkıcı Billie Eilish, bir konserinde hayranının rahatsızlandığını fark edince performansı durdurmuş, yardım etmişti. Eilish'in konseri durduğunu vurgulaması üzerine, Kanye West konuyu konserinde çıkan izdihamda 10 kişinin yaşamını kaybettiği ve kaos sırasında performansa devam etmekle suçlanan Travis Scott'a getirdi.

Kanye West, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Haydi Billie seni seviyoruz. Lütfen Travis'ten ve sevdiğini kaybeden ailelerde özür dile. Kimse bunun yaşanmasını istememişti. Travis'in olan bitenden haberi yoktu ve duyduğunda çok canı yandı. Evet, Travis Coachella'da benimle birlikte olacak ancak sahneye çıkmadan önce Billie'nin özür dilemesini istiyorum." yazdı.

Eilish, West'in paylaşımı üzerine "Travis hakkında hiçbir şey söylemedim sadece bir hayranıma yardım ediyordum." yazdı.

Variety'e göre, Eilish de West de bu yıl Coachella'da sahne alacak. Travis Scott da sahne alması beklenen isimler arasındaydı ancak Astroworld konserinde çıkan izdihamın ardından listeden çıkarıldı. Konserin ardından Scott'a 300'den fazla ihmal davası açıldı.