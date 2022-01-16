Kanye West, Kim Kardashian'la çıkan Pete Davidson'ı dövmekle tehdit etti

ABD'li rapçi Kanye West, "Pete Davidson'ı pataklama" tehdidi savurduğu yeni bir şarkı yayımladı.

Saturday Night Live yıldızı şu anda West'in eski eşi Kim Kardashian'la çıkıyor. West, geçen ay canlı bir performans sırasında reality show yıldızından kendisine geri dönmesini istemişti.

Müzik videosunun sosyal medyaya sızmasının ardından West'in yeni şarkısı "Eazy" cumartesi (15 Ocak) dijital platformlarda yayımlandı. Parça, West ve rapçi arkadaşı The Game'in birlikte hazırladığı bir işbirliği.

Kısa süre önce adını Ye olarak değiştiren West parçada, "Tanrı beni o kazadan kurtardı/ tam da Pete Davidson'ı k**ını pataklayabileyim diye" şeklinde rap yapıyor.

Kanye-Kim çifti geçtiğimiz yıl boşandı

West, 2002'de direksiyon başında uyuyakaldıktan sonra ölümden döndüğü bir trafik kazası geçirmişti. Rapçi kazadan sonra çenesini sabitletmek zorunda kalmıştı.

West ve Kardashian 2014'te evlenmişti. Kardashian, Şubat 2021'de "şiddetli geçimsizlik" nedeniyle boşanma davası açmıştı. Eski çiftin 4 çocuğu var.

West aralıkta eski eşinin Los Angeles'taki evinin karşısındaki sokakta malikane satın almıştı.

Rapçi şu anda aktris Julia Fox'la çıkıyor. Fox bu hafta West'le ilişkisinin bir halkla ilişkiler çalışması olduğunu yalanlamak zorunda kalmıştı.