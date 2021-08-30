Kanye West'in yeni albümü 'Donda' yayınlandı

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Haftalar süren gecikmelere ve stadyumları dolduran dinleme partilerinin ardından Kanye West'in yeni albümü "Donda" pazar günü yayınlandı.

Yaklaşık 2 saat uzunluğundaki 27 şarkılık albümde Jay-Z, The Weeknd, Travis Scott ve Lil Baby gibi isimler de yer alıyor.

Albümde tecavüz, cinsel ve psikolojik istismarla suçlanan Marilyn Manson'la birlikte homofobik yorumlarıyla tepki çeken DaBaby'nin de yer bulması tartışma konusu oldu.

Birçok kişi, yayınlanan albümünün Atlanta, Las Vegas ve Chicago'daki stadyum etkinliklerinde dinletilenden çok daha farklı olduğuna dikkat çekti.

Albüm, Kanye West'in son albümü gibi yine dini temalara da değiniyor.