Kanye West'in serveti 6,6 milyar dolara yükseldi

Kim Kardashian'la boşanma aşamasında olan ünlü rap şarkıcısı Kanye West, müziğin yanı sıra spor ayakkabı ve giyim markasından da kazançlarıyla servetini 6,6 milyar dolara çıkardı.

Bloomberg’e göre, 43 yaşındaki şarkıcının şimdi şimdi Adidas AG ve Gap Inc. tarafından desteklenen spor ayakkabı ve giyim işi, menkul kıymetler yöneticisi UBS Group AG tarafından 3,2 milyar ila 4,7 milyar dolar arasında değerlendirildi. Dün çıkan haber, West’in servetini 6,6 milyar dolara çıkardığını ortaya koydu. Forbes, Nisan 2020’de West’in bir milyarder olduğunu açıklamıştı.



Şarkıcının markası Yeezy’nin Gap ile ortak çalışması bu yaz mağazalarda satışa çıkacak ve Bloomberg’e göre markanın değeri 970 milyon dolar değerinde olabilir.

Grammy ödüllü ünlü rapçi, geçen yıl Yeezy Gap etiketi altında tasarım ve satış yapmak için 10 yıllık anlaşma imzaladı. West, Yeezy serisinden elde ettiği gelirin yanı sıra 122 milyon dolarlık nakit ve hisse senedi kazandı.

Kapsamlı müzik kataloğundan 110 milyon dolar ek gelir elde eden West, 1,7 milyar dolarlık başka varlığa da sahip. Bu varlığa ayrıldığı eşi Kim Kardashian'ın Skims korse markası da dahil.