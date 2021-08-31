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Kültür-Sanat

Kanye West: Donda albümü iznim olmadan yayınlandı

Sanatçı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada albümün Universal Music Group tarafından kendi izni olmadan yayınlandığını söyledi

31 Ağustos 2021 09:18

ABD'li rapçi Kanye West uzun süredir beklenen albümü Donda'nın pazar günü yayınlanmasından saatler sonra bir açıklama yaparak albümün kendi izni alınmadan yayınlandığını söyledi. West, ayrıca DaBaby ve Marilyn Manson'un yer aldığı bir şarkının kayıtlara geçmesinin plak şirketi tarafından engellendiğini iddia etti.

Uzun süredir yayınlanması beklenen 27 şarkılık "Donda" albümü geçtiğimiz Pazar günü yayınlandı ve büyük ilgi gördü. Albümde Kanye West'e Jay-Z, The Weeknd, Travis Scott ve Lil Baby gibi isimler de eşlik ediyor. Donda adını West'in 2007'de hayatını kaybeden annesinden alıyor.

Albümün yayınlanmasından kısa süre sonra sansasyonlarıyla da ünlü sanatçı West bir açıklama yayınlayarak: "Universal benim iznim olmadan albümümü çıkardı ve Jail 2'nin albümde yer almasını engelledi" dedi. Yapım şirketi konuyla ilgili bir açıklama yayınlamadı.

Kanye West'in Jail 2 parçasında sanatçıya cinsel istismar ve tecavüzle suçlanan Marilyn Manson ve homofobik açıklamarıyla tepki çeken DaBaby eşlik ediyor. 

Jail Pt.2, daha sonra dijital platformlarda albüme eklendi.

 

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