Kanye West: Donda albümü iznim olmadan yayınlandı

ABD'li rapçi Kanye West uzun süredir beklenen albümü Donda'nın pazar günü yayınlanmasından saatler sonra bir açıklama yaparak albümün kendi izni alınmadan yayınlandığını söyledi. West, ayrıca DaBaby ve Marilyn Manson'un yer aldığı bir şarkının kayıtlara geçmesinin plak şirketi tarafından engellendiğini iddia etti.

Uzun süredir yayınlanması beklenen 27 şarkılık "Donda" albümü geçtiğimiz Pazar günü yayınlandı ve büyük ilgi gördü. Albümde Kanye West'e Jay-Z, The Weeknd, Travis Scott ve Lil Baby gibi isimler de eşlik ediyor. Donda adını West'in 2007'de hayatını kaybeden annesinden alıyor.

Albümün yayınlanmasından kısa süre sonra sansasyonlarıyla da ünlü sanatçı West bir açıklama yayınlayarak: "Universal benim iznim olmadan albümümü çıkardı ve Jail 2'nin albümde yer almasını engelledi" dedi. Yapım şirketi konuyla ilgili bir açıklama yayınlamadı.

Kanye West'in Jail 2 parçasında sanatçıya cinsel istismar ve tecavüzle suçlanan Marilyn Manson ve homofobik açıklamarıyla tepki çeken DaBaby eşlik ediyor.

Jail Pt.2, daha sonra dijital platformlarda albüme eklendi.