Kanye West, bir hafta kala Coachella programını iptal etti

Rapçi Kanye West, Coachella müzik festivalinin başlamasına bir hafta kala programdan ayrılma kararı aldı.

Rapçi Kanye West, son aylarda boşandığı eski eşi Kim Kardashian ve yeni sevgilisi Pete Davidson’ı taciz eden sosyal medya paylaşımları nedeniyle tepki çekiyordu. West, Pete Davidson hakkında tehdit boyutuna varan paylaşımlarını eleştiren komedyen Trevor Noah hakkında ırkçı ifadeler kullanmasının ardından Instagram’dan 24 saatliğine engellenmişti.

Instagram’ın engelinin ardından West’in Grammy Ödül Töreni’nde sahne alma planı iptal edilmişti.

West’in Coachella Müzik Festivali programından ayrılma kararının sebebi bilinmese de son zamanlarda yaşananların etkisi olabileceği belirtiliyor.